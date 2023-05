Las predicciones de Jimena La Torre: el horóscopo para la primera semana de mayo

escuchar

La astróloga Jimena La Torre compartió qué le depara a cada signo del Zodíaco para la primera semana del mes. De esta manera, a través de un video publicado en su cuenta de YouTube, la especialista en artes esotéricas adelantó el horóscopo para la semana del 1 al 7 de mayo.

Según explicó, mayo es “el tiempo en el que se llega al agradecimiento”. En ese sentido, contó que el 5 de mayo habrá un eclipse de Luna llena en Escorpio, y resaltó: “Estamos en la fecha de la vida, que está entre el equinoccio de marzo y el solsticio de junio”.

Aries

La carta de la semana para los arianos es El Mundo, que quiere decir que las personas nacidas bajo este signo van a estar totalmente entregados a que pasen cosas buenas, como un viaje, por ejemplo.

Tauro

Esta semana, la carta para los taurinos es La Emperatriz. “Van a lograr todo lo que quieren a nivel empresario, del amor y de lo que tiene que ver con ser madre y estar dándolo todo”, describió la experta.

Géminis

Los geminianos tendrán esta semana la carta de la Reina de Oro, que indica que los nacidos bajo este signo lo darán todo por el dinero: según detalló la astróloga, van a lograr lo que quieren con los temas económicos y se harán valer.

Cáncer

Esta semana, la carta para los nacidos bajo el signo de Cáncer es el Diez de Copa, lo que les permitirá tener “el amor que tanto están necesitando”.

Leo

La carta de la semana para las personas de Leo es El Loco. En este sentido, La Torre advirtió: “Atentos, porque estarán muy ‘mirados’ en mayo. Tienen mucha posibilidad de que les vaya muy bien, pero también habrá mucha envidia”.

Virgo

A las personas de Virgo les va a ir muy bien durante esta semana. “Pueden hacer una inversión o comenzar lo que quieran. Realmente, están en un momento de mucho brillo, de ser los número uno en lo que hacen”, afirmó la especialista en artes esotéricas.

Libra

La carta de la semana para los nacidos bajo el signo de Libra es el Dos de Copa. Según reveló La Torre, esto está relacionado al amor y al encuentro afectivo.

Escorpio

“Son los número uno en el amor, porque la Luna llena les va a dar toda la magnitud y la popularidad que van a necesitar las personas de Escorpio para sentirse súper bien durante todo el mes de mayo”, sostuvo.

Sagitario

La carta de la semana para los sagitarianos es el Rey de Oro, que indica que los nacidos bajo este signo tendrán muy buena economía. “Van a dirigirla a la situación que realmente necesitan, como su verdadera empresa, su trabajo o su realidad”.

Capricornio

Los capricornianos están en un momento de brillo, pasión, encuentro con la familia y crecimiento. Según explicó La Torre, están en un tiempo de fortalecer los vínculos, ya sean de familia o afectivos. Asimismo, sugirió a los nacidos bajo este signo la posibilidad de armar un festejo.

Acuario

La carta de la semana para los nacidos bajo el signo de Acuario es el As de Espada, que corta con las situaciones que no van. “[Estén] atentos porque, durante este mes de mayo, tendrán un tiempo para poder decidir todo lo que quieren cambiar y todo lo que tienen que decir para cambiar, porque a veces no se animan”, añadió.

Piscis

Las personas de Piscis son capaces de darlo todo con tal de conquistar sus proyectos. “Sobre todo los proyectos con varones, si son mujeres, y los que tienen que ver con hijos o salir de enfermedades. Hay mucha fuerza”, observó La Torre.

