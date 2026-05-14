Horóscopo de Leo de hoy: jueves 14 de mayo de 2026

Propóngase hoy mismo elaborar pensamientos creativos desde el alma. De esta forma, lo ayudarán a conectarlo con sus verdaderos intereses personales.

Fechas: 24 de Julio al 23 de Agosto

Qué le espera a Leo el jueves 14 de mayo

Amor: Intente tender su simpatía y romper con su mal humor. Cambiando estas actitudes, podrá encontrar el amor en el momento menos esperado y al fin sentirse enamorado.

Riqueza: Arrancará un proyecto nuevo que lo beneficiará económicamente en poco tiempo. Transitará una etapa ideal ya que ocupará un lugar protagónico.

Bienestar: Será un día, donde su voluntad no estará muy desarrollada. Debería estar atento, ya que podría perder una oportunidad por miedo a no arriesgarse.

Qué decía el horóscopo de Leo en el día de ayer

Seria bueno que aprenda y cambie la manera en que enfrenta la vida a diario. Comience a disfrutar de lo que tiene y no se haga tanto problema.

Amor: En caso que no tenga algún alma gemela en su vida, sepa que es buen momento para encontrarla. Salga a divertirse y la hallará en el lugar menos pensado.

Riqueza: Sepa que debe renunciar a ciertos perjuicios que hace tiempo ponen en duda su capacidad laboral y profesional. Revea la situación y modifíquela.

Bienestar: Momento oportuno para realizar un cambio de looks y darle más onda a su personalidad. No dude y anímese a un corte de pelo o un cambio de color.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis |