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Horóscopo de Leo de hoy: jueves 14 de mayo de 2026

Consultá las predicciones astrológicas del jueves 14 de mayo en el trabajo, la salud y el dinero para los nacidos bajo Leo

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LA NACIONRenata Dossi
Horóscopo de Leo de hoy: jueves 14 de mayo de 2026
Horóscopo de Leo de hoy: jueves 14 de mayo de 2026

Propóngase hoy mismo elaborar pensamientos creativos desde el alma. De esta forma, lo ayudarán a conectarlo con sus verdaderos intereses personales.

Fechas: 24 de Julio al 23 de Agosto

Qué le espera a Leo el jueves 14 de mayo

  • Amor: Intente tender su simpatía y romper con su mal humor. Cambiando estas actitudes, podrá encontrar el amor en el momento menos esperado y al fin sentirse enamorado.
  • Riqueza: Arrancará un proyecto nuevo que lo beneficiará económicamente en poco tiempo. Transitará una etapa ideal ya que ocupará un lugar protagónico.
  • Bienestar: Será un día, donde su voluntad no estará muy desarrollada. Debería estar atento, ya que podría perder una oportunidad por miedo a no arriesgarse.

Qué decía el horóscopo de Leo en el día de ayer

Seria bueno que aprenda y cambie la manera en que enfrenta la vida a diario. Comience a disfrutar de lo que tiene y no se haga tanto problema.

  • Amor: En caso que no tenga algún alma gemela en su vida, sepa que es buen momento para encontrarla. Salga a divertirse y la hallará en el lugar menos pensado.
  • Riqueza: Sepa que debe renunciar a ciertos perjuicios que hace tiempo ponen en duda su capacidad laboral y profesional. Revea la situación y modifíquela.
  • Bienestar: Momento oportuno para realizar un cambio de looks y darle más onda a su personalidad. No dude y anímese a un corte de pelo o un cambio de color.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis |

Por Renata Dossi
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