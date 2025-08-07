Horóscopo de Leo de hoy: jueves 7 de agosto de 2025

Despreocúpese, ya que será un día donde tendrá la mente relajada y con deseos de conocer nuevos rumbos para su vida. Anímese a lo desconocido.

Fechas: 24 de Julio al 23 de Agosto

Qué le espera a Leo el jueves 7 de agosto

Amor: Sepa que podría sufrir una crisis en la relación de pareja, debido a los celos de ambos. Intenten cambiar de actitud, de lo contrario, terminará en una separación.

Riqueza: Evite utilizar la improvisación en los temas económicos porque el resultado podría ser negativo y tormentoso. Trate de utilizar la inteligencia.

Bienestar: Pruebe con una dieta apropiada y baja en sodio, así no sufre de la hipertensión arterial. Intente cuidar su salud, de lo contrario, tendrá que medicarse.

Qué decía el horóscopo de Leo en el día de ayer

Transitará una etapa donde tendrá que darle la espalda a los problemas, de lo contario, se encontrará al borde de una crisis de nervios y no podrá ver con claridad.

Amor: Ya que comparte mucho mas tiempo con su enamorado, busque el momento justo para hablar profundamente de los temas que le preocupa, evite discutir.

Riqueza: Sin dudarlo, presente algunos de los proyectos que tiene mente hace tiempo y confíe en su propia capacidad. Sepa que tendrá mucho éxito en pocos días.

Bienestar: Si siente que en este ultimo tiempo las cosas no salen como usted esperaba, revea la gente que lo rodea. Evite que las personas negativas le resten su energía.

