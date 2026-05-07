Horóscopo de Leo de hoy: jueves 7 de mayo de 2026

Sepa que los logros futuros dependerán de su actual creatividad. Proyéctese para resolver sobre la marcha todas las situaciones nuevas que puedan surgir.

Fechas: 24 de Julio al 23 de Agosto

Qué le espera a Leo el jueves 7 de mayo

Amor: Prepárese, ya que el deseo y erotismo se harán presentes en su vínculo amoroso. Aprovéchelos junto a su alma gemela o con esa persona que conoció.

Riqueza: Será una jornada para que se olvide totalmente de la compras innecesarias. Cuide su bolsillo para poder llegar a fin de mes sin problemas económicos.

Bienestar: Si se encuentra haciendo alguna dieta para bajar de peso, sepa que debe evitar los excesos. Deberá ser sumamente cuidadoso en la comida y la bebida.

Qué decía el horóscopo de Leo en el día de ayer

Le será muy bueno para su vida, que intente no replantearse temas del pasado que solo le traen recuerdos no gratos. Piense en presente y futuro.

Amor: Solo por hoy intente desprenderse de algunas obligaciones poco importantes, ya que necesitará vivir intensamente cada momento junto a su pareja.

Riqueza: La Luna en posición, le podrá ocasionar desencuentros con su jefe en esta jornada. Si no se ponen de acuerdo júntense y hablen, evite discutir.

Bienestar: Tenga cuidado, ya que su fastidio alcanzará niveles alarmantes. Una salida de compras o una buena charla con sus amigos hará que cambie su ánimo.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis |