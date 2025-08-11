Horóscopo de Leo de hoy: lunes 11 de agosto de 2025

Tenga en cuenta las situaciones y no sea tan cruel con los demás. Comprenda que no hay que juzgar a todos de la misma forma. Sea más permisivo.

Fechas: 24 de Julio al 23 de Agosto

Qué le espera a Leo el lunes 11 de agosto

Amor: Después de tantos año de convivencia, evite que la chispa del amor se apague. Hagan alguna actividad fuera de lo habitual y no caiga en la rutina con su pareja.

Riqueza: Ponga mucha atención, ya que algunas situaciones ventajosas se presentarán en el terreno de las finanzas. Hoy este más atento que nunca.

Qué decía el horóscopo de Leo en el día de ayer

Deslíguese de los problemas ajenos ya que pueden esperar para otro momento. En esta jornada, trate de ocuparse de sus necesidades personales.

Amor: En caso que su pareja se encuentre deprimida, trate de animarla. No la obligue para que cambie de actitud, intente brindarle su apoyo incondicional.

Riqueza: Ya es la hora para saldar sus deudas personales e impuestos pendientes. Evite dejarse estar, caso contrario, los intereses le absorberán todo sus ahorros.

Bienestar: Seguramente, se despierte un tanto angustiado por una situación que vivo ayer y no fue muy grata. Relájese, ya que durante el día ira desapareciendo esa sensación.

