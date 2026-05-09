Horóscopo de Leo de hoy: sábado 9 de mayo de 2026

Actúe con cuidado y manténgase en alerta, ya que deberá estar prevenido frente a su pasado durante la jornada. Alguien aparecerá y podrá desorientarlo.

Fechas: 24 de Julio al 23 de Agosto

Qué le espera a Leo el sábado 9 de mayo

Amor: Jornada apta para sincerarse con la persona que ama, trate de expresar sus verdaderos sentimientos. Anímese a dar un paso más si es que se encuentra en pareja.

Riqueza: Será una magnifica jornada para saldar las deudas personales e impuestos pendientes que lo torturan hace tiempo. No permita que se sigan acumulando los intereses.

Bienestar: Trate de no abusar de los postres, si lo hace terminará perjudicando su silueta. Necesitará hacer una dieta y controlar la elección de los alimentos que consume.

Qué decía el horóscopo de Leo en el día de ayer

En este día, deberá buscar refugio en el plano espiritual y tener presente que los contratiempos de hoy se diluirán mañana. Relájese que todo mejorará.

Amor: Trate de armonizar los sentimientos con la mente y así disfrutará de los buenos momentos junto a su enamorado. Verá que disfrutaran plenamente.

Riqueza: Sepa que la intuición le hará destacar su creatividad y su la vez lo ayudará a obtener la meta que se propuso hace tiempo y que no pudo lograr.

Bienestar: Después de tanto sufrimiento, alcanzará la paz que su mente y espíritu necesita hace tiempo, gracias a los cursos de meditación que comenzó días atrás.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis |