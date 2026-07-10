Horóscopo de Leo hoy viernes 10 de julio: poné límites en tu pareja

En este viernes 10 de julio, los astros invitan a los nacidos bajo el signo de Leo a realizar un balance consciente sobre sus deseos más profundos. Según las predicciones y recomendaciones astrológicas de este horóscopo, el zodiaco te pide proteger tu amor alejándote de vínculos que restan, mientras que en el plano del dinero será vital que mantengas la concentración en tus tareas para evitar errores frente a tus superiores. No permitas que el estrés domine tu salud; si sentís alguna molestia, recordá que tu bienestar físico suele estar muy conectado con tu estado mental, por lo que buscar un momento de distracción será fundamental para transitar esta jornada con plenitud.

Continuará la semana con todas las energías para hacer lo que desee. Pero antes que nada, decida que es lo que quiere para su vida en estos momentos.

Fechas: 24 de Julio al 23 de Agosto

Qué le espera a Leo el viernes 10 de julio

Amor: Quite aquellas personas envidiosas que intentan hacerle daño a su vínculo amoroso. Ya es tiempo de alejarse o tomar distancia de la gente nociva.

Riqueza: Prepárese, ya que podrá tener una discusión con su jefe por un descuido suyo. Intente concentrarse más en sus responsabilidades laborales para no cometer el mismo error.

Bienestar: Seguramente esa molestia física que sufre hace días, tal vez este en su mente. Distráigase viendo alguna película y olvídese de los problemas.

Qué decía el horóscopo de Leo en el día de ayer

Prepárese, ya que hoy transitará una nueva experiencia trabajando en beneficio de otros y a la vez mejorando la calidad de vida de los demás.

Amor: Surgirán conflictos a nivel afectivo por falta de compromiso de una de las partes. Sea maduro y no juegue con los sentimientos de su alma gemela.

Riqueza: Tendrá la posibilidad de arriesgarse y de mostrar su capacidad de mando en ese negocio. No desaproveche esta oportunidad para exponer todo de usted.

Bienestar: Destine una parte del día para gratificarse con alguna actividad que le cauce placer. Si le gusta cocinar, busque alguna receta que la atraiga y hágala.

Otras predicciones para hoy

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis |