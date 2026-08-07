Horóscopo de Leo hoy viernes 7 de agosto: buscá equilibrio emocional

En este viernes 7 de agosto, los nacidos bajo el signo de Leo reciben recomendaciones astrológicas clave para encontrar un equilibrio necesario en su rutina diaria. Las predicciones sugieren que es momento de aplicar mayor racionalidad en tus asuntos laborales, alejando la impulsividad de tus decisiones financieras para asegurar mejores resultados. En el plano del amor, el horóscopo te invita a integrar a tu pareja en tus planes, dejando de lado el ego para evitar conflictos innecesarios. Asimismo, es vital que prestes atención a tu bienestar físico y emocional, evitando caer en la arrogancia, una actitud que solo te alejará de tus afectos. Siguiendo estos consejos del zodiaco, lograrás una jornada más armoniosa y productiva en todas las áreas de tu vida.

Procure tratar las cuestiones profesionales con mayor racionalidad. Será preciso ser más sensato que nunca en el análisis de su situación laboral.

Fechas: 24 de Julio al 23 de Agosto

Qué le espera a Leo el viernes 7 de agosto

Amor: Empiece a tener en cuenta a su pareja cuando tome una decisión que afecte sobre ambos. Caso contrario, por dicha actitud ella se enojará con usted.

Riqueza: Etapa perfecta para llevar a cabo operaciones financieras que le darán importantes ganancias. Tenga en cuenta con quien se asocia para no salir perjudicado.

Bienestar: Entienda que la arrogancia y el orgullo no es una virtud, en caso que no modifique dicha actitud puede llegar a encontrarse en soledad y sin amigos.

Qué decía el horóscopo de Leo en el día de ayer

Momento ideal para alejarse de quienes puedan convertirse en obstáculos para el progreso que esta buscando hace tiempo. Tome distancia y todo cambiará.

Amor: Si no sabe transmitir de una forma adecuada los sentimientos, su alma gemela podría estar descontenta. Pregúntele en que esta fallando para modificarlo.

Riqueza: Utilice la paciencia y constancia para obtener lo que desea de ese proyecto que lo tiene preocupado. Serán las herramientas para solucionar ese inconveniente.

Bienestar: Quite de su alimentación las comidas con alto tenor graso, ya que podría afectar a su hígado. Propóngase comenzar un plan alimentario más sano.

Otras predicciones para hoy

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis |