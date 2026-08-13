Horóscopo de Leo jueves 13 de agosto: abríte a nuevas oportunidades
Los Leoninos encaran esta jornada con la consigna de "dejar el ego de lado y reconectar con el otro"; conocé las mejores predicciones astrológicas para potenciar tu día
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En este jueves 13 de agosto, los astros invitan a los nacidos bajo el signo de Leo a realizar un trabajo introspectivo fundamental: soltar el orgullo para abrir paso a una nueva etapa. Según las predicciones y recomendaciones astrológicas de nuestro horóscopo, este es un momento ideal para dejar atrás posturas rígidas. En el plano del amor, tu sensibilidad estará a flor de piel, permitiéndote conectar de forma más profunda y empática con tu pareja. En cuanto a tu riqueza y desarrollo profesional, si tenías en mente buscar un cambio laboral, este jueves se presenta como un escenario perfecto para concretar entrevistas y avanzar con éxito. Finalmente, en lo que respecta a tu bienestar, la energía del zodiaco te sugiere canalizar tu vitalidad realizando actos solidarios, enfocándote en brindar ayuda genuina sin esperar nada a cambio.
Comience a ser sincero con usted mismo y así emprenderá un nuevo camino en su vida. Deje a un lado su ego, ya que su orgullo podría jugarle una mala jugada.
Fechas: 24 de Julio al 23 de Agosto
Qué le espera a Leo el jueves 13 de agosto
- Amor: La presencia lunar, avivará la llama del amor en su vínculo amoroso y gracias a su sensibilidad, podrá adivinar lo que le sucede a su enamorado.
- Riqueza: Si usted ha decidido cambiar de trabajo, aproveche ya que podrá emprender la tarea sin problemas. Asista a todas las entrevistas que tenga y le ira genial.
- Bienestar: Excelente momento para emprender una obra de bien y poder ayudar a la gente necesitada. Intente acercarse a las personas sin obtener nada a cambio.
Qué decía el horóscopo de Leo en el día de ayer
Momento para que asimile que los cambios siempre nos conducen a un nuevo aprendizaje. Será una etapa para generar una transformación total en su vida.
- Amor: En estos días, sepa que su deseo y erotismo se harán presentes en el vínculo amoroso. Aprovéchelos al máximo junto a su alma gemela en la intimidad.
- Riqueza: Tiempo oportuno para poner en marcha muchos de los planes ambiciosos que tiene. Aproveche, ya que tendrá la energía de los astros a su favor.
- Bienestar: Por mas que le cueste, intente cuidar su apariencia física. Trate de evitar los alimentos extraños en su dieta, no permita tentarse en las comidas.
Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.
Otras predicciones para hoy
Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis |