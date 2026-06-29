Horóscopo de Leo lunes 29 de junio: gestioná imprevistos y finanzas

Este lunes 29 de junio, los nacidos bajo el signo de Leo enfrentarán una jornada donde los imprevistos podrían alterar tu planificación habitual. Según las predicciones y recomendaciones astrológicas de nuestro horóscopo, será fundamental que canalices tu energía de manera positiva: si sentís tensión en tu entorno, la clave será cultivar la paciencia. En cuanto al dinero, evitá las compras compulsivas y mantené una postura selectiva para proteger tu economía. Finalmente, tu bienestar físico y mental mejorará notablemente si te refugiás en la lectura y aprendés a conectar con tu interior, transformando el aburrimiento o la tristeza en una oportunidad de crecimiento personal dentro del zodiaco.

Aparecerán algunas dificultades inesperadas y le hará imposible que cumpla con el cronograma de actividades que se había propuesto para el día de hoy.

Fechas: 24 de Julio al 23 de Agosto

Qué le espera a Leo el lunes 29 de junio

Amor: Prepárese, ya que atravesará algunos momentos de tensión en la pareja o con sus amigos más cercanos. Intente sobrellevarlos con mucha paciencia.

Riqueza: Cuando vaya de compras, sea lo más selectivo posible y evite los gastos compulsivos. Vigile su dinero y evite que su pareja lo malgaste en caprichos innecesarios.

Bienestar: Si se encuentra aburrido o triste, busque un buen libro y sumérjase en la lectura. Intente contactarse con su mundo interno y aprenda a relajarse.

Qué decía el horóscopo de Leo en el día de ayer

Durante esta jornada, tendrá la posibilidad de conectarse con su entorno de un modo simple y profundo. No desperdicie la oportunidad que le deparará esta jornada.

Amor: Esta tarde, postergue todos los compromisos profesionales y resérvese todo su tiempo para compartirlo junto a su alma gemela. Invítela a merendar.

Riqueza: No haga inversiones arriesgadas que pueden dar como resultado una crisis económica. Escuches los consejos de sus compañeros de trabajo, evite ser terco.

Bienestar: Modere los excesos en las comida, sino le repercutirá en el sistema digestivo. En caso que le cueste hacerlo solo, busque ayuda en un profesional de la medicina.

Otras predicciones para hoy

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis |