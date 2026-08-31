Horóscopo de Leo lunes 31 de agosto: apostá por tu futuro y bienestar

Este lunes 31 de agosto, las predicciones y recomendaciones astrológicas invitan a los nacidos bajo el signo de Leo a enfocarse en su crecimiento personal. Es un momento ideal para confiar en tu intuición y proyectar tus planes a futuro con total libertad. En el plano del amor, dejá de lado las dudas y expresá tus sentimientos con palabras y actos, ya que tu pareja valorará mucho esta apertura. En cuanto a tu riqueza y vida laboral, se avecinan diversas opciones que requerirán de tu capacidad analítica para elegir la alternativa más óptima. Finalmente, no descuides tu bienestar físico; recuerda que al dedicarle tiempo a tu apariencia, verás cómo tu autoestima se eleva rápidamente dentro de este horóscopo del zodiaco.

Será el momento justo para que apueste al crecimiento personal con total libertad. No dude en hacer planes para su futuro, ya que tendrá todo a su favor.

Fechas: 24 de Julio al 23 de Agosto

Qué le espera a Leo el lunes 31 de agosto

Amor: Anímese a decirle cosas lindas y tiernas a esa persona que es especial para usted. Empiece a demostrar todo lo que siente con palabras y actos.

Riqueza: Dentro de poco, se le abrirá un abanico de opciones a nivel laboral donde deberá elegir entre todas la mejor elección. Seleccione la más optima.

Bienestar: Por más que le cueste, intente cuidar su apariencia física. En cuanto lo haga, sepa que aumentará su autoestima rápidamente.

Qué decía el horóscopo de Leo en el día de ayer

Probablemente, se sentirá presionado entre la diversión y el deber en esta jornada. Lo mejor será que se entregue a la soledad y ponga en orden sus ideas.

Amor: Sepa que sentirá deseos de compartir una salida con su enamorado en esta noche, pregúntele a donde quiere salir y reserve un lugar. Organícela sin demora.

Riqueza: Intente trabajar con más dedicación frente a los desajustes económicos que tiene, ya que en cualquier momento podrían transformarse en un abismo.

Bienestar: Haga lo posible para no aferrarse a las ilusiones perdidas. En la noche, decídase y disfrute de una salida programada con sus amigos más íntimos.

Otras predicciones para hoy

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis |