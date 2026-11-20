En este viernes 20 de noviembre, el horóscopo indica para los nacidos bajo el signo de Leo que es fundamental evitar la evasión ante las crisis familiares. A través de nuestras recomendaciones astrológicas, te sugerimos enfocarte en resolver el núcleo del conflicto en lugar de tomar distancia. Aprovechá esta etapa del zodiaco para disfrutar de una velada romántica, pero mantené un control estricto sobre tu dinero evitando gastos innecesarios. No olvides priorizar tu bienestar y tu salud mental, dedicando tiempo al descanso para evitar que la rutina diaria opaque tu vitalidad y tu amor propio.

Por más que las crisis familiares lo incomoden, evite tomar distancia. Sepa que deberá analizar cual es el foco de la situación para poder solucionarlo.

Fechas: 24 de Julio al 23 de Agosto

Qué le espera a Leo el viernes 20 de noviembre

Amor: Momento donde se sentirá muy a gusto con la persona que ama y vivirá una intensa jornada. Procure invitar a su alma gemela a algún espectáculo y cenar.

Riqueza: Vigile todos sus gastos y evite comprar todo aquello que no le sea absolutamente necesario en su vida. Si va al supermercado compre las ofertas.

Bienestar: Seria bueno que resguarde su equilibrio psíquico. Intente relajarse y descanse un poco más. No permita que la rutina diaria le empañe la tarde.

Qué decía el horóscopo de Leo en el día de ayer

Ponga distancia de quienes solo le generan problemas en su vida. Prepárese, ya que podrían surgir muchos conflictos por pequeñeces y podrían afectar su animo.

Amor: Intente madurar en el amor, ya es una persona grande y es momento para que busque la persona indicada. Ya es tiempo de amar y de cuidar al otro.

Riqueza: Deje de dudar y hoy mismos tome esas decisiones importantes. Aproveche esta jornada ya que dispondrá de todos los requisitos para triunfar en lo que se proponga.

Bienestar: Jornada oportuna para realizarse un chequeo medico. Deje de ser tan obstinado y concurra al medico clínico para ver en que estado esta su salud.

Otras predicciones para hoy

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis |