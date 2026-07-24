Horóscopo de Leo viernes 24 de julio: activá tu ambición laboral

En este viernes 24 de julio, los astros se alinean para que aproveches tu intuición y despliegues toda tu habilidad estratégica. Según las predicciones y recomendaciones astrológicas para Leo, este es un momento clave para que te animes a expresar tus pretensiones en el trabajo, ya que cuentas con un reconocimiento jerárquico muy positivo. En el plano del amor, es fundamental que tomes las riendas de tu relación y no permitas que terceros influyan en tu pareja. Asimismo, para alcanzar el bienestar pleno, intentá soltar las tensiones del pasado que solo te generan melancolía y enfocate en el equilibrio necesario para avanzar hacia el éxito, una constante en este horóscopo del zodiaco.

Relájese, ya que no habrá ningún obstáculo que pueda detenerlo en este día. La aguda intuición se combinará con su habilidad como estratega y conseguirá lo que desee.

Fechas: 24 de Julio al 23 de Agosto

Qué le espera a Leo el viernes 24 de julio

Amor: Si continua con las peleas y desacuerdos maritales, no permita que otras personas influyan en las decisiones que solo deben ser suyas y de su pareja.

Riqueza: Anímese y plantee hoy mismo a su jefe cuales son sus pretensiones laborales. Aproveche, ya que cuenta con un reconocimiento positivo a nivel jerárquico.

Bienestar: Suelte las tensiones del pasado, ya que solo sirven para preocuparlo y ponerlo melancólico. Intente buscar el equilibrio justo para poder prosperar en la vida.

Qué decía el horóscopo de Leo en el día de ayer

Período donde las emociones estarán desordenadas. Será muy importante que mantenga un equilibrio ante las situaciones que enfrente en esta jornada.

Amor: Disfrute de su tiempo de soledad para pensar e usted. Podrá descubrir lo que verdaderamente quiere en el amor sin sentir culpa por todos sus actos.

Riqueza: Jornada oportuna para poner en marcha los planes ambiciosos que tiene hace muchísimo tiempo. No tenga miedo, ya que tendrá todo a su favor.

Bienestar: Seria bueno que alivie toda la tensión acumulada y busque una manera para descontracturarse. Encuentre alguna actividad que lo distienda de sus obligaciones.

Otras predicciones para hoy

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis |