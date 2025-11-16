Horóscopo de Libra de hoy: domingo 16 de noviembre de 2025

Proyéctese a resolver sobre la marcha todas las situaciones nuevas. Sepa que los logros futuros dependerán de su actual creatividad e inteligencia.

Fechas: 24 de Septiembre al 23 de Octubre

Qué le espera a Libra el domingo 16 de noviembre

Amor: Momento optimo para que domine sus ansias de autoridad, de lo contrario, podrían surgir discusiones familiares. Antes de decir lo que piensa, vea en que tono o hace.

Riqueza: En poco tiempo, sus superiores reconocerán los méritos y le ofrecerán su más amplia colaboración. Aproveche esta situación para hacer alguna pedido.

Bienestar: Hoy evite caer en las tentaciones peligrosas. Cuídese de los excesos de todo tipo e intente alivianar la tensión y buscar una manera para distenderse.

Qué decía el horóscopo de Libra en el día de ayer

Probablemente, despierte con muy pocas ganas de cumplir con las responsabilidades diarias. Entienda que no es momento para decaer, saque fuerzas y continúe.

Amor: Será una jornada donde su relación de pareja le tiene reservado un sobresalto tras otro. Procure ser más flexible si debe tomar una decisión importante en la relación.

Riqueza: Deje de gastar dinero en cosas poco útiles, ya que podría arrepentirse cuando deba pagar la tarjeta. Si no puede evitar la compra, pague en efectivo.

Bienestar: Excelente jornada para participar o disfrutar de algún espectáculo artístico o cultural por la web. No dude y asóciese a una plataforma de teatro on line.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis |