Horóscopo de Libra de hoy: domingo 22 de febrero de 2026

Durante esta jornada se enfrentará con situaciones difíciles que le exigirán al máximo de su concentración. Sea paciente y piense bien antes actuar.

Fechas: 24 de Septiembre al 23 de Octubre

Qué le espera a Libra el domingo 22 de febrero

Amor: Utilice un diálogo sincero cuando se comunique. Será un buen momento para modificar ciertos temas que afectan su vínculo de pareja con su familia.

Riqueza: Realice cálculos y evite gastar en forma desmedida, de lo contario, no podrá cubrir las deudas. Hágase una lista de los productos que necesita antes de ir a comprar.

Bienestar: Entienda que su cuerpo es la herramienta necesaria para concretar sus fines, por tal motivo debe cuidarlo. Evite castigarlo más de la cuenta.

Qué decía el horóscopo de Libra en el día de ayer

Intente modificar la forma en que se desenvuelve, dejando de insistir en los detalles y aplicando la síntesis en todos sus pensamientos. Será muy positivo para su vida.

Amor: En el día de hoy podrá aclarar ciertos conflictos con su pareja que lo ayudaran a mejorar el vínculo entre ambos. Demuéstrele su amor con sinceridad y ternura.

Riqueza: No dude en pedir apoyo para cada uno de los proyectos, ya que contará con el respaldo de alguien importante. Siga por el camino actual que alcanzará su meta.

Bienestar: Jornada optima para ordenar todo su hogar y de esta forma evitará que el desorden lo asfixie. No permita que la rutina empañe su fin de semana.

