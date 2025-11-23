Horóscopo de Libra de hoy: domingo 23 de noviembre de 2025

Será de suma importancia que empiece a moderar cada uno de sus impulsos y piense dos veces antes de tomar una determinación fundamental en su vida.

Fechas: 24 de Septiembre al 23 de Octubre

Qué le espera a Libra el domingo 23 de noviembre

Amor: Procure no confundir amores con amoríos, entienda que es una persona madura. Sepa que será usted quien elija la opción y el resultado de lo quiere.

Riqueza: Tome conciencia que si no ajusta cuanto antes su presupuesto, mucha de las deudas que tiene podrían crecer. Deje de ser moroso y póngase al día con el pago.

Bienestar: Entréguese en manos de ese masajista que le recomendaron, ya que lo ayudará a descontracturar sus tensiones. Llame hoy mismo y saque un turno.

Qué decía el horóscopo de Libra en el día de ayer

Aunque no quiera admitirlo, usted es una persona con buenos sentimientos. Sepa que hoy deberá expresarlos sin tener miedo de que se aprovechen de su buena fe.

Amor: Restablecerá contacto con una persona que quiere. No desaproveche la ocasión y aclaren todos los malentendidos que existen entre ambas partes.

Riqueza: Restablecerá contacto con una persona que quiere. No desaproveche la ocasión y aclaren todos los malentendidos que existen entre ambas partes.

Bienestar: Atravesará una jornada donde se sentirá muy irritable y con ganas de detonar. Sepa que en esos momentos, no hay nada mejor que refugiarse en la lectura.

