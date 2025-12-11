Horóscopo de Libra de hoy: jueves 11 de diciembre de 2025
Consultá las predicciones astrológicas del jueves 11 de diciembre en el trabajo, la salud y el dinero para los nacidos bajo Libra
Sepa que de ahora en más, su futuro solo dependerá de usted solo. Entienda que ya está capacitado para tomar sus propias decisiones y realizar los planes deseados.
Fechas: 24 de Septiembre al 23 de Octubre
Qué le espera a Libra el jueves 11 de diciembre
Amor: Deje de ser tan hosco y austero en su vida amorosa. Prepare una rica cena o pida un delivery de la comida que más le gusta a su pareja.
Riqueza: Evite ser una persona morosa, intente saldar sin falta sus deudas. Solucione sin demora todos los tramites pendientes que tiene hace semanas atrás.
Bienestar: Entienda que el yoga, lo beneficiará a mantener su alma equilibrada. Busque por web e inscríbase cuanto antes para ejercitarla de manera on line.
Qué decía el horóscopo de Libra en el día de ayer
Seria bueno que aprenda y cambie la manera en que enfrenta la vida a diario. Comience a disfrutar de lo que tiene y no se haga tanto problema.
Amor: En caso que no tenga alguna alma gemela en su vida, sepa que es buen momento para encontrarla. Prepárese, ya que podrá hallarla en el lugar menos pensado.
Riqueza: Sepa que debe renunciar a ciertos perjuicios que hace tiempo ponen en duda su capacidad laboral y profesional. Revea la situación y modifíquela.
Bienestar: Momento oportuno para realizar un cambio de looks y darle más onda a su personalidad. No dude y anímese a un corte de pelo o un cambio de color.
