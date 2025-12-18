Horóscopo de Libra de hoy: jueves 18 de diciembre de 2025

Aunque le cueste demasiado, intente sostener la autoestima alta, no claudique. Esto lo ayudará a obtener sus logros tan deseados y cumplir con sus propósitos.

Fechas: 24 de Septiembre al 23 de Octubre

Qué le espera a Libra el jueves 18 de diciembre

Amor: Si la persona que tanto le agrada se cruza en su camino, no dude en revelarle lo que usted siente por ella. Sostenga un contacto más cercano aunque sea telefónicamente.

Riqueza: Reflexione acerca de los pro y contra que surgirá sobre ese proyecto comercial que emprenderá. Procure evaluar cada acción antes de tomar alguna decisión.

Bienestar: Procure sumergirse en su interior, donde allí seguro encontrará la paz que tanto necesita. Destínese un tiempo del día para reflexionar en soledad.

Qué decía el horóscopo de Libra en el día de ayer

Propóngase actuar con más responsabilidad y disciplina en el ámbito profesional. De esta forma, podrá conseguir excelentes resultados en poco tiempo.

Amor: Si se encuentra de franco, hoy será un día propicio para disfrutarlo y compartirlo con su alma gemela. No lo desperdicie con los compromisos laborales.

Riqueza: Gracias a la precisión y la eficacia que esta teniendo últimamente en el trabajo, podrá resolver todos los temas monetarios que tiene pendientes de hace días.

Bienestar: Tiempo para que pruebe cosas nuevas, realice algo que lo haga sentir bien. Necesitará transformar su enojo en una actividad productiva, pruebe con el arte.

