Horóscopo de Libra de hoy: jueves 21 de mayo de 2026

Seguramente será un día, donde transitará un estado despreocupado y ambicioso. Tendrá que estar preparado para las determinaciones apasionadas.

Fechas: 24 de Septiembre al 23 de Octubre

Qué le espera a Libra el jueves 21 de mayo

Amor: Deje de someterse a las agresiones gratuitas que últimamente le hace su pareja. Si hay algo que le molesta, responda con firmeza y se sentirá mejor con usted mismo.

Riqueza: Aunque no logre ponerse de acuerdo con sus pares, evite discutir con ellos. Si es necesario, reúnanse en grupos y den cada uno su parecer.

Bienestar: Cuide la estabilidad emocional, de lo contrario, su físico podría sufrir las consecuencias. Busque alguna actividad que le permita relajarse.

Qué decía el horóscopo de Libra en el día de ayer

Probablemente sus propios temores lo amenazarán con disuadirlo. Hoy, será el momento para dejar de lado la prudencia y enfrentarse a ciertos riesgos.

Amor: Intente recuperar la dinámica en la pareja y renovar la forma de su estilo romántico. Pronto verá que la relación amorosa va a mejorar rápidamente.

Riqueza: Tendrá noticias de un proyecto antiguo. Deberá evaluar si aun le conviene ejecutarlo, ya que podría surgir algún riego si no actúa de forma responsable.

Bienestar: Destine esas horas que le restan del día para disfrutar de una salida junto a su familia. Sepa que un paseo al aire libre será el lugar ideal para desconectarse de todo.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis |