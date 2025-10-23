Horóscopo de Libra de hoy: jueves 23 de octubre de 2025

Haga lo posible para ponerle un poco de orden a su vida diaria, de lo contrario, perderá tiempo y no podrá resolver los problemas que se presenten.

Fechas: 24 de Septiembre al 23 de Octubre

Qué le espera a Libra el jueves 23 de octubre

Amor: Aunque su relación amorosa se vea afectada por situaciones externas, trabaje junto a su alma gemela para que no influyan negativamente en su pareja.

Riqueza: Evite aterrorizarse, si su economía no esta en buenas condiciones. Espere a la semana que viene para resolver esas cuentas pendientes que tiene.

Bienestar: Consiéntase un respiro frente a los problemas y las obligaciones que lo sofocan. Libérese de las tensiones, de lo contrario, estará propenso a sufrir neuralgias.

Qué decía el horóscopo de Libra en el día de ayer

Si tiene algo que cambiar, hágalo hoy. Este día, le ofrece las mejores posibilidades para enfrentar las transformaciones y los cambios en su vida.

Amor: Intente suspender algunos compromisos laborales y aproveche a disfrutar la tarde junto a su alma gemela. Invítela a merendar a ese lugar que tanto le gusta.

Riqueza: En estos días, evite los gastos desmedidos, por más mínimos que sean. Si no cambia, en muy poco tiempo podrá desequilibrar su presupuesto económico.

Bienestar: Comience a cuidar su salud y propóngase abandonar el habito de las golosinas. Será un período optimo para realizar alguna dieta que no incluya dulces y hidratos.

