Horóscopo de Libra de hoy: jueves 6 de noviembre de 2025
Consultá las predicciones astrológicas del jueves 6 de noviembre en el trabajo, la salud y el dinero para los nacidos bajo Libra
- 1 minuto de lectura'
Intente poner al día todas las obligaciones que tiene pendiente. Esto lo ayudará a ordenar sus ideas y a conectarse con el verdadero sentido de la vida.
Fechas: 24 de Septiembre al 23 de Octubre
Qué le espera a Libra el jueves 6 de noviembre
Amor: Deje de pensar tanto y ame como se debe a la persona que esta a su lado por lo que es realmente. La relación es de a dos, no intente modificarla.
Riqueza: Manténgase firme en cada uno de sus proyectos. No permita que las opiniones pesimistas de su pareja lo desanime y descarte sus sueños profesionales.
Bienestar: Cuando comience a interesarse un poco más por la gente que lo rodea, verá que su alma empezará a crecer. Deje de ser tan individualista en la vida.
Qué decía el horóscopo de Libra en el día de ayer
No desaproveche cada unas de las oportunidades que se le presentarán en el ámbito laboral. Su espíritu de lucha y ambición están en su mejor momento.
Amor: Si hace meses que se encuentra solo, alégrese. No se quede encerrado en su casa, ya que pronto aparecerá su enamorado en el lugar menos esperado.
Riqueza: Vaya preparado a su trabajo, ya que su jefe le planteará nuevas métricas para ese proyecto. Seguramente no este de acuerdo, pero necesitará de su apoyo.
Bienestar: Debe aprender a ver el lado positivo de las cosas, de lo contrario, terminará estresado. Comience a utilizar su tiempo libre para la recreación y el ocio.
Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.
Otras predicciones para hoy
Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis |
- 1
Horóscopo: las predicciones de Jimena La Torre para la semana del 3 al 9 de noviembre
- 2
Amor y pasión en noviembre 2025: ¿cómo afectan la energía de los planetas a tu signo del Zodíaco?
- 3
Horóscopo chino: las predicciones para la semana del 3 al 9 de noviembre
- 4
Arranca Mercurio retrógrado en noviembre: estos son los signos más afectados