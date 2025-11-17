Horóscopo de Libra de hoy: lunes 17 de noviembre de 2025
Consultá las predicciones astrológicas del lunes 17 de noviembre en el trabajo, la salud y el dinero para los nacidos bajo Libra
- 1 minuto de lectura'
Mientras que utilice una conducta ordenada y cautelosa podrá quitar por completo los inconvenientes serios. No se olvide y aplique su sentido común.
Fechas: 24 de Septiembre al 23 de Octubre
Qué le espera a Libra el lunes 17 de noviembre
Amor: Procure no desperdiciar esta magnifica etapa, ya que contará con el apoyo de la Luna. Sera ideal para tomar decisiones en cuestiones del corazón.
Riqueza: Sepa que dentro de su grupo de compañeros que tiene en el ámbito laboral, debe evitar ceder posiciones sin dejar de compartir las ideas con sus pares.
Bienestar: En esta jornada, debería renunciar a las excesivas actividades laborales. Procure reflexionar en soledad y verá que tiene efectos terapéuticos que desconocía.
Qué decía el horóscopo de Libra en el día de ayer
Proyéctese a resolver sobre la marcha todas las situaciones nuevas. Sepa que los logros futuros dependerán de su actual creatividad e inteligencia.
Amor: Momento optimo para que domine sus ansias de autoridad, de lo contrario, podrían surgir discusiones familiares. Antes de decir lo que piensa, vea en que tono o hace.
Riqueza: En poco tiempo, sus superiores reconocerán los méritos y le ofrecerán su más amplia colaboración. Aproveche esta situación para hacer alguna pedido.
Bienestar: Hoy evite caer en las tentaciones peligrosas. Cuídese de los excesos de todo tipo e intente alivianar la tensión y buscar una manera para distenderse.
Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.
Otras predicciones para hoy
Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis |
- 1
Dinero y finanzas en noviembre 2025: predicciones astrológicas para tu signo del Zodíaco
- 2
Horóscopo chino: las predicciones para la semana del 10 al 16 de noviembre
- 3
Trabajo y carrera en noviembre 2025: ¿qué le depara a tu signo del Zodíaco este mes?
- 4
Horóscopo: las predicciones de Jimena La Torre para la semana del 17 al 23 de noviembre