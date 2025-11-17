Horóscopo de Libra de hoy: lunes 17 de noviembre de 2025

Mientras que utilice una conducta ordenada y cautelosa podrá quitar por completo los inconvenientes serios. No se olvide y aplique su sentido común.

Fechas: 24 de Septiembre al 23 de Octubre

Qué le espera a Libra el lunes 17 de noviembre

Amor: Procure no desperdiciar esta magnifica etapa, ya que contará con el apoyo de la Luna. Sera ideal para tomar decisiones en cuestiones del corazón.

Riqueza: Sepa que dentro de su grupo de compañeros que tiene en el ámbito laboral, debe evitar ceder posiciones sin dejar de compartir las ideas con sus pares.

Bienestar: En esta jornada, debería renunciar a las excesivas actividades laborales. Procure reflexionar en soledad y verá que tiene efectos terapéuticos que desconocía.

Qué decía el horóscopo de Libra en el día de ayer

Proyéctese a resolver sobre la marcha todas las situaciones nuevas. Sepa que los logros futuros dependerán de su actual creatividad e inteligencia.

Amor: Momento optimo para que domine sus ansias de autoridad, de lo contrario, podrían surgir discusiones familiares. Antes de decir lo que piensa, vea en que tono o hace.

Riqueza: En poco tiempo, sus superiores reconocerán los méritos y le ofrecerán su más amplia colaboración. Aproveche esta situación para hacer alguna pedido.

Bienestar: Hoy evite caer en las tentaciones peligrosas. Cuídese de los excesos de todo tipo e intente alivianar la tensión y buscar una manera para distenderse.

