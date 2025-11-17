LA NACION

Horóscopo de Libra de hoy: lunes 17 de noviembre de 2025

Consultá las predicciones astrológicas del lunes 17 de noviembre en el trabajo, la salud y el dinero para los nacidos bajo Libra

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACIONRenata Dossi
Horóscopo de Libra de hoy: lunes 17 de noviembre de 2025
Horóscopo de Libra de hoy: lunes 17 de noviembre de 2025

Mientras que utilice una conducta ordenada y cautelosa podrá quitar por completo los inconvenientes serios. No se olvide y aplique su sentido común.

Fechas: 24 de Septiembre al 23 de Octubre

Qué le espera a Libra el lunes 17 de noviembre

Amor: Procure no desperdiciar esta magnifica etapa, ya que contará con el apoyo de la Luna. Sera ideal para tomar decisiones en cuestiones del corazón.

Riqueza: Sepa que dentro de su grupo de compañeros que tiene en el ámbito laboral, debe evitar ceder posiciones sin dejar de compartir las ideas con sus pares.

Bienestar: En esta jornada, debería renunciar a las excesivas actividades laborales. Procure reflexionar en soledad y verá que tiene efectos terapéuticos que desconocía.

Qué decía el horóscopo de Libra en el día de ayer

Proyéctese a resolver sobre la marcha todas las situaciones nuevas. Sepa que los logros futuros dependerán de su actual creatividad e inteligencia.

Amor: Momento optimo para que domine sus ansias de autoridad, de lo contrario, podrían surgir discusiones familiares. Antes de decir lo que piensa, vea en que tono o hace.

Riqueza: En poco tiempo, sus superiores reconocerán los méritos y le ofrecerán su más amplia colaboración. Aproveche esta situación para hacer alguna pedido.

Bienestar: Hoy evite caer en las tentaciones peligrosas. Cuídese de los excesos de todo tipo e intente alivianar la tensión y buscar una manera para distenderse.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis |

Por Renata Dossi
Más leídas de Horóscopo
  1. ¿Cómo les irá en el dinero a los signos durante noviembre?
    1

    Dinero y finanzas en noviembre 2025: predicciones astrológicas para tu signo del Zodíaco

  2. El horóscopo chino para la segunda semana de noviembre
    2

    Horóscopo chino: las predicciones para la semana del 10 al 16 de noviembre

  3. Cómo les irá a los signos en el trabajo durante noviembre
    3

    Trabajo y carrera en noviembre 2025: ¿qué le depara a tu signo del Zodíaco este mes?

  4. Las predicciones para la semana del 17 al 23 de noviembre
    4

    Horóscopo: las predicciones de Jimena La Torre para la semana del 17 al 23 de noviembre

Cargando banners ...