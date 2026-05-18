LA NACION

Horóscopo de Libra de hoy: lunes 18 de mayo de 2026

Consultá las predicciones astrológicas del lunes 18 de mayo en el trabajo, la salud y el dinero para los nacidos bajo Libra

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACIONRenata Dossi
Horóscopo de Libra de hoy: lunes 18 de mayo de 2026
Horóscopo de Libra de hoy: lunes 18 de mayo de 2026

Si usted pretende cumplir con todos los objetivos, debería poner más entusiasmo en lo que hace. Evite relajarse, ya que podría perder cualquier oportunidad.

Fechas: 24 de Septiembre al 23 de Octubre

Qué le espera a Libra el lunes 18 de mayo

  • Amor: Si siente que su relación amorosa esta yendo por buen camino, en este día sorprenda a su alma gemela proponiéndole compromiso o casamiento. Anímese.
  • Riqueza: No desaproveche la energía de los astros, ya que gracias a ellos podrá concretar esos negocios brillantes y definirá algunos acuerdos lucrativos.
  • Bienestar: En esta mañana, se despertará más cansado que nunca. Intente descansar todo lo que su cuerpo le pide y verá que se sentirá mucho mejor que antes.

Qué decía el horóscopo de Libra en el día de ayer

Intente centrarse y tomar el control de su vida, ya que hace tiempo lo ha perdido por su irresponsabilidad. Caiga en la realidad e intente modificar lo que hace mal.

  • Amor: Un amigo cercano que hace tiempo que no ve, lo llamará. Atiéndalo, así comparten una charla donde revivirán momentos buenos y malos del pasado.
  • Riqueza: Anímese y postúlese en esa nueva búsqueda laboral en su empresa. Exponga sus ideas, de lo contrario, perderá oportunidades de crecimiento en lo profesional.
  • Bienestar: Por mas que se sienta superado, procure no somatizar los problemas. Trate de disminuir el estrés y la tensión con alguna actividad que lo relaje por completo.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis |

Por Renata Dossi
Más leídas de Horóscopo
  1. Las predicciones para la semana del 11 al 17 de mayo
    1

    Horóscopo chino: las predicciones para la semana del 11 al 17 de mayo

  2. Estos son los signos del Zodíaco más honestos
    2

    Son frontales y lo comunican: estos son los signos del Zodíaco más honestos

  3. Estos son los signos del Zodíaco más puntuales
    3

    Cuáles son los signos del Zodíaco más puntuales

  4. Las predicciones para la semana del 18 al 24 de mayo
    4

    Horóscopo: las predicciones de Jimena La Torre para la semana del 18 al 24 de mayo