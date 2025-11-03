Horóscopo de Libra de hoy: lunes 3 de noviembre de 2025

Controle esa tendencia que tiene a decir todo lo que siente, sin importarle lo que los demás piensan. Esto podría llegar a traerle más de una complicación.

Fechas: 24 de Septiembre al 23 de Octubre

Qué le espera a Libra el lunes 3 de noviembre

Amor: Deje de obsesionarse por alcanzar el éxito profesional, ya que podría descuidar a su enamorado y hacer que su relación amorosa entre en crisis.

Riqueza: Si tiene tiempo libre, no lo desaproveche y determínese un tiempo para ordenar los papeles y esas cuentas pendientes que tiene hace meses.

Bienestar: Por un tiempo, evite las reuniones y los encuentros multitudinarios. Si bien su ánimo continuará en declive, recuerde cuidar su salud.

Qué decía el horóscopo de Libra en el día de ayer

Prepárese, ya que será una etapa magnifica para ampliar sus aspiraciones y sueños. Debería abandonar los viejos mandatos que le impusieron y saldrá todo bien.

Amor: Deje de seguir poniendo excusas, ya que hace tiempo que está preparado para comprometerse con su alma gemela. Formalice la relación que tiene ya hace años.

Riqueza: Sepa que necesitará organizar muchos de los temas económicos irresueltos o atrasados si es que pretende invertir monetariamente en algún proyecto nuevo.

Bienestar: Se acerca una etapa esplendida para conocer nuevas personas y de esta forma podrá ampliar su mundo social. Propóngase, ser menos introvertido con los demás.

