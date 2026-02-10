Horóscopo de Libra de hoy: martes 10 de febrero de 2026

Intente comprender que la tolerancia y la persuasión serán los medios más eficaces para lograr muchos de los proyectos tan anhelados. Haga uso de ellas.

Fechas: 24 de Septiembre al 23 de Octubre

Qué le espera a Libra el martes 10 de febrero

Amor: Trate de armonizar los sentimientos con la mente y así disfrutará de los buenos momentos junto a su enamorado. Verá que disfrutaran plenamente.

Riqueza: Tome conciencia que si no ajusta cuanto antes su presupuesto, mucha de las deudas que tiene podrían crecer. Deje de ser moroso y póngase al día con el pago.

Bienestar: Pronto deberá comenzar un tratamiento terapéutico, donde lo ayudará a decidir mejor que hacer con su vida. Comprenda que será muy positivo para usted.

Qué decía el horóscopo de Libra en el día de ayer

Si bien usted ya sabe que le cuesta, deberá aceptar con paciencia lo que esta viviendo y elaborar un nuevo plan para alcanzar sus objetivos. No se rinda.

Amor: Prepárese, ya que en esta jornada se relacionará con alguien que lo impactará por sus atractivos. No se niegue y entréguese por completo, ya que vivirá algo maravilloso.

Riqueza: Ponga toda su atención en el objetivo que se propuso y así podrá concretarlo. Intente emprender de a un proyecto por vez, no sea impaciente.

Bienestar: Si se enfrenta con algún inconveniente, tómese el tiempo necesario, ya que hace días se encuentra nervioso. Procure oxigenar los pulmones y relajarse.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis |