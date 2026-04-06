Horóscopo chino: las predicciones para la semana del 6 al 12 de abril

Rata (1972, 1984, 1996, 2008, 2020)

Con una actitud más práctica y decidida, sentirás que nada está fuera de tu alcance. Sabrás administrar tu hiperactividad y tendrás la posibilidad de conocer gente influyente que te beneficiará. Esta semana podrá ser muy productiva para la Rata, ya que sentirás que la suerte está de tu lado. Recibirás buenos consejos y superarás cualquier obstáculo que se presente. En el amor, no tengas miedo de tomar decisiones; debes confiar en tu experiencia y seguir aquello que dicte tu corazón.

Tendencia : nuevos comienzos, decisiones definitivas.

¿De qué signo sos en el horóscopo chino?

Búfalo (1973, 1985, 1997, 2009, 2021)

Esta etapa anuncia buenas nuevas para el Búfalo, así como excepcionales oportunidades de avance. Será necesario algo de improvisación y en ese intento de romper las estructuras descubrirás que existe una gran variedad de oportunidades que no hubieras percibido si te limitabas estrictamente a tus planes originales. La alegría y el compañerismo serán el marco apropiado para profundizar una relación que va creciendo con el tiempo.

Tendencia : realizar actividades físicas, estirar y ponerse en movimiento.

Tigre (1974, 1986, 1998, 2010, 2022)

El Tigre tendrá la posibilidad de concretar proyectos importantes que desde hace tiempo planifica. Sabiendo calcular con asombrosa precisión costos y beneficios de cada situación, te encontrarás frente a la posibilidad de romper con viejas cadenas y afrontar una vida más acorde a tu naturaleza libre. Tu economía mejorará y tendrás la oportunidad de invertir en tu imagen, planificar un viaje y darte algunos gustos especiales. En el amor, podrás conectar con tus verdaderos deseos y necesidades y actuar en consecuencia.

Tendencia: buenas noticias familiares.

Gato (1975, 1987, 1999, 2011, 2023)

Empieza una etapa que estará claramente marcada por los cambios. En cuanto a lo profesional, el Gato podrá abrirse a lo nuevo y terminar definitivamente con aquello que ya no es adecuado para su evolución. Dejarás atrás un ciclo más introspectivo y comenzarás lentamente un profundo cambio en tu vida. En lo económico deberás ser prudente, ya que pueden surgir gastos imprevistos, en general relacionados con lo hogareño. En tanto, es un momento ideal para reparar viejos conflictos con la pareja. Los más solitarios podrán conocer a alguien que respete su individualidad.

Tendencia : ideal para promocionarte y darte a conocer.

Dragón (1976, 1988, 2000, 2012, 2024)

En esta etapa, el Dragón deberá calcular, clasificar y poner cada cosa en su lugar. Cosecharás recompensas y las finanzas ocuparán tu atención, por lo que te mostrarás más austero, práctico y precavido. La reestructuración, edificación y construcción son propósitos palpables en esta etapa. Reinará la razón, por lo que será muy propicio para corregir errores del pasado. También se darán profundos cambios en la forma de comunicarte que te llevarán a vivir el amor de manera más estable y madura.

Tendencia : búsqueda de estabilidad y seguridad.

Serpiente (1977, 1989, 2001, 2013, 2025)

Señora de la sabiduría, la Serpiente sabrá aprovechar la energía del momento para transformar aquello que se presente dificultoso en algo a su favor. Su poderosa intuición la guiará acertadamente, le permitirá saber si puede confiar y le señalará los mejores momentos para actuar o esperar. Muchos serán los que decidan estudiar, realizar cursos o talleres y todo aprendizaje que permita el avance en su carrera. En el amor, una poderosa energía sensual promete algo más que un encuentro pasajero.

Tendencia : paciencia y perseverancia que te acercan al éxito.

Caballo (1978, 1990, 2002, 2014, 2026)

El horóscopo chino de esta semana para el Caballo

Con espíritu libre, independiente y cargado de energía, el Caballo se encontrará en primera plana y su particular atractivo personal estará marcadamente acentuado. La actividad educativa y creativa, así como los asuntos relacionados con hijos o niños, se verán favorecidos. Manifestarás determinación en cada acción que realices y sabrás atraer la buena fortuna y las asociaciones que permitan cumplir tus metas. En tanto, descubrirás las verdaderas necesidades de una relación, sus falencias y cómo mejorar el bienestar de ambos.

Tendencia : tomar las riendas de tu vida y tu destino.

Cabra (1967, 1979, 1991, 2003, 2015)

La vida de la Cabra se agitará y motivará, puesto que se sentirá con más ganas de moverse y tomar la iniciativa. La actividad social te llevará a cambiar de actitud y a tomar mejores y más atinadas decisiones. Contarás con una gran energía para afrontar los asuntos cotidianos por más “pesados” que sean. Deberás exigirte por demás al hacerte cargo de todo. En ese sentido, podrías sentirte frustrado debido a las elevadas expectativas que tengas respecto a los demás. Igualmente, una situación romántica inesperada te hará dejar de lado los miedos y las inhibiciones.

Tendencia : vitalidad, buena relación con tu cuerpo y sus necesidades

Mono (1968, 1980, 1992, 2004, 2016)

La necesidad del Mono de sentirse único se hará más evidente. Se trata de un momento de autoexpresión, en donde podrás mostrar la originalidad y capacidad de inventiva que te caracterizan. El deseo de superación será intenso, pero deberás cuidarte de actitudes impulsivas o autoritarias. En tanto, la pareja podrá exigir más cuidado y tiempo para compartir. Una posible crisis servirá para aclarar cuestiones negadas que puedan deteriorar la relación.

Tendencia : evitar proyectar en los demás las propias debilidades.

Gallo (1969, 1981, 1993, 2005, 2017)

El Gallo se sentirá optimista y logrará una posición estable y segura. Cierta situación laboral requerirá de mucha diplomacia, en especial frente a personas de autoridad o clientela. Por otro lado, habrá novedades en asuntos inmobiliarios con la posibilidad de realizar reparaciones o renovaciones dentro del hogar. También habrá replanteos en cuanto a la vida afectiva y buscarás el mismo nivel de lealtad y entrega que estás dispuesto a ofrecer.

Tendencia : vivirás el amor como una eterna conquista.

Perro (1970, 1982, 1994, 2006, 2018)

En la vida del Perro se podrán presentar traslados o viajes relacionados a sus ocupaciones. Deberás estar atento y no pretender hacer muchas cosas al mismo tiempo; focalizar tus esfuerzos hacia lo verdaderamente importante y no dudar al tomar decisiones radicales. Habrá mucha actividad, pero poco tiempo para disfrutar en casa, lo que puede hacerte perder el buen humor. Será imprescindible combinar el trabajo con las necesidades más personales y espirituales. En tanto, podrás dar rienda suelta a las emociones y encontrar contención en la pareja.

Tendencia : conectar con la naturaleza, descansar y estar en calma.

Chancho (1971, 1983, 1995, 2007, 2019)

Los 12 animales que componen el horóscopo chino iStock

Aunque el Chancho tendrá numerosas exigencias laborales, también recibirá recompensas económicas y profesionales. Trabajarás duro, pero tendrás la suerte de tu lado y lo que tengas pendiente será resuelto con celeridad. Estarás particularmente receptivo y conocerás de manera infalible a quienes te rodean, sus pensamientos e intenciones. Los amigos ocuparán un lugar destacado en estos días. Por otro lado, surgirán oportunidad de superar situaciones críticas en cuanto a la vida de relación.

Tendencia : ofrecimientos y nuevas oportunidades.