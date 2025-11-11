Horóscopo de Libra de hoy: martes 11 de noviembre de 2025
Consultá las predicciones astrológicas del martes 11 de noviembre en el trabajo, la salud y el dinero para los nacidos bajo Libra
Avance ya que hoy nada podrá detenerlo, actúe con certeza y así podrá llegar a alcanzar sus metas. Aproveche, ya que tendrá su vitalidad al máximo.
Fechas: 24 de Septiembre al 23 de Octubre
Qué le espera a Libra el martes 11 de noviembre
Amor: Como usted sabe esa pelea que tuvo no fue justificada. Pídale perdón a la persona con quien discutió y así encontrará el equilibrio emocional que tanto busca.
Riqueza: Tenga en cuenta que un olvido o un gasto innecesario puede producirle un desajuste en su presupuesto semanal. Compre lo que realmente necesita usar.
Bienestar: Será un buen momento para eliminar los malos hábitos alimenticios que adquirió en este ultimo tiempo. Revise mejor su dieta e incorpore cambios positivos.
Qué decía el horóscopo de Libra en el día de ayer
Durante esta jornada podría sentirse desestabilizado emocionalmente a causa de los inconvenientes que sufrió. Tendrá muchas dudas a la hora de tomar decisiones.
Amor: Antes de tomar una decisión de la que pueda arrepentirse, pregúntese que es lo que quiere su corazón. Deje de jugar con los sentimientos de su pareja.
Riqueza: Debería ser más prudente con las ganancias rápidas y excesivas. Sepa que podrían surgir inconvenientes financieros de los que puede arrepentirse.
Bienestar: Aprenda a disfrutar de sus propios logros y así podrá aliviarse del agotamiento que suma día tras día. Deje ser tan negativo, vea las cosas desde otra perspectiva.
