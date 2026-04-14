Horóscopo de Libra de hoy: martes 14 de abril de 2026

Recuerde que no todo puede solucionarse con un cerrar y abrir de ojos. Avance con un paso medido en todo momento y vera que logrará sus propósitos.

Fechas: 24 de Septiembre al 23 de Octubre

Qué le espera a Libra el martes 14 de abril

Amor: Piense bien antes de iniciar una nueva relación, ya que debe ponerle fin a la actual. No se equivoque en la elección porque podría salir lastimado.

Riqueza: Evite generar cambios en su economía, ya que cuenta con la Luna en oposición. Esta energía, podría generarle algún inconveniente que no esperaba.

Bienestar: Jornada optima, para un encuentro romántico o una juntada con amigos. Al mediodía organice un almuerzo y reciba a la gente que más quiere en su casa.

Qué decía el horóscopo de Libra en el día de ayer

Prepárese, ya que se acerca el momento propicio para demostrarle al mundo de lo que usted es capaz de brindarle. Intente ser más solidario, no espere nada a cambio.

Amor: Si trata de concederle un espacio a la pasión en su vida, su alma gemela se lo agradecerá. Intente demostrarle lo que verdaderamente siente por ella.

Riqueza: Aprenda a trabajar en equipo y acepte las oportunidades para posicionarse en el mercado. De esta forma, podrá alcanzar su objetivo en un menor tiempo.

Bienestar: No permita que los temas cotidianos alteren su humor en esta jornada. Júntese con gente que le asegure un par de horas divertidas y lo distienda.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis |