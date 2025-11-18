LA NACION

Horóscopo de Libra de hoy: martes 18 de noviembre de 2025

Consultá las predicciones astrológicas del martes 18 de noviembre en el trabajo, la salud y el dinero para los nacidos bajo Libra

Comenzará el día deseando estar en soledad. No piense que algo funciona mal, sepa que se trata de una necesidad de reencontrarse con usted mismo.

Fechas: 24 de Septiembre al 23 de Octubre

Qué le espera a Libra el martes 18 de noviembre

Amor: Después de la discusión que tuvo con su pareja, recapacitará dándose cuenta que se quieren con locura. Procure abandonar el resentimiento que acumulo.

Riqueza: Comprenda que si administra mejor el dinero familiar, las discusiones y los problemas desaparecerán por completo. Piense bien cuando realice un movimientos.

Bienestar: Gracias a la armonía que ha alcanzado en estos días, podrá activar su lado más sensible y receptivo. En caso de tener un problema, escuche su voz interior.

Qué decía el horóscopo de Libra en el día de ayer

Mientras que utilice una conducta ordenada y cautelosa podrá quitar por completo los inconvenientes serios. No se olvide y aplique su sentido común.

Amor: Procure no desperdiciar esta magnifica etapa, ya que contará con el apoyo de la Luna. Sera ideal para tomar decisiones en cuestiones del corazón.

Riqueza: Sepa que dentro de su grupo de compañeros que tiene en el ámbito laboral, debe evitar ceder posiciones sin dejar de compartir las ideas con sus pares.

Bienestar: En esta jornada, debería renunciar a las excesivas actividades laborales. Procure reflexionar en soledad y verá que tiene efectos terapéuticos que desconocía.

Otras predicciones para hoy

Por Renata Dossi
