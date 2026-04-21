Horóscopo de Libra de hoy: martes 21 de abril de 2026

Verá que su empatía le será de gran ayuda para salir de ese egoísmo y encierro social que ha estado teniendo en este ultimo tiempo con la gente que lo rodea.

Fechas: 24 de Septiembre al 23 de Octubre

Qué le espera a Libra el martes 21 de abril

Amor: Deje de darle motivos a su pareja para que desconfíe de usted, de lo contrario, protagonizará una escena de celos y podrían llegar a terminar peleados.

Riqueza: Si tiene pensado realizar un negocio con parientes directos, evítelo ya que pueden surgir conflictos. No pierda energías y dinero en ese negocio.

Bienestar: Haga lo posible por no ser tan soberbio, de lo contrario, podría mostrar una mala apariencia con la gente nueva que se relaciona.

Qué decía el horóscopo de Libra en el día de ayer

En este momento, sentirá que ya no puede guardar más sus emociones. Compártalas con los demás y serán bien recibidas. Exprese todo lo que tiene adentro.

Amor: No permita que los celos destruyan esa profunda relación que tanto le costo construir. Por hoy, solo tome distancia en caso que surjan problemas.

Riqueza: No dude en pedir apoyo para cada uno de los proyectos, ya que contará con el respaldo de alguien importante. Siga por el camino actual que alcanzará su meta.

Bienestar: Abandone los hábitos solitarios y participe de nuevas actividades sociales. Le volverá la sonrisa que había perdido y logrará que todo se adapte a sus deseos.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis |