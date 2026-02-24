Horóscopo de Libra de hoy: martes 24 de febrero de 2026

Controle esa tendencia que tiene a decir todo lo que siente, sin importarle lo que los demás piensan. Esto podría llegar a traerle más de una complicación.

Fechas: 24 de Septiembre al 23 de Octubre

Qué le espera a Libra el martes 24 de febrero

Amor: Deje de obsesionarse por alcanzar el éxito profesional, ya que podría descuidar a su enamorado y hacer que su relación amorosa entre en crisis.

Riqueza: Si tiene tiempo libre, no lo desaproveche y determínese un tiempo para ordenar los papeles y esas cuentas pendientes que tiene hace meses.

Bienestar: Por un tiempo, evite las reuniones y los encuentros multitudinarios. Si bien su ánimo continuará en declive, recuerde cuidar su salud.

Qué decía el horóscopo de Libra en el día de ayer

Durante esta jornada, su ansiedad y enojo no lo dejarán pensar ni actuar correctamente. Relájese y visualice que es lo que quiere realmente para su vida.

Amor: Será una buena ocasión para acercarse afectivamente a su pareja, siendo tal cual es. Intente mostrar su verdadera personalidad, abandone las fantasías.

Riqueza: Aprenda a trabajar en equipo y acepte las oportunidades para posicionarse en el mercado. De esta forma, podrá alcanzar su objetivo en un menor tiempo.

Bienestar: Evite que los pensamientos se estanquen en su cabeza. Tiene que saber que su salud podría resentirse si usted no dice lo que realmente piensa.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis |