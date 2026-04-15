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Horóscopo de Libra de hoy: miércoles 15 de abril de 2026

Consultá las predicciones astrológicas del miércoles 15 de abril en el trabajo, la salud y el dinero para los nacidos bajo Libra

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LA NACIONRenata Dossi
Horóscopo de Libra de hoy: miércoles 15 de abril de 2026
Horóscopo de Libra de hoy: miércoles 15 de abril de 2026

Comprenda que los cambios siempre nos conducen a un nuevo aprendizaje. Etapa para generar una transformación total en su vida y animarse a cosas nuevas.

Fechas: 24 de Septiembre al 23 de Octubre

Qué le espera a Libra el miércoles 15 de abril

  • Amor: Sepa que a raíz de esa situación un poco triste que ha vivido días atrás, podrá descubrir en su familia los fuertes lazos de afecto que los unen.
  • Riqueza: Piense nuevas estrategias a nivel profesional, así podrá aplicarlas y poder competir en el mercado. Tómese el tiempo para estudiar cada situación.
  • Bienestar: Ya que cuenta con más tiempo de lo normal, será una jornada oportuna para dedicarse a uno mismo. Hágase algún tratamiento en su casa.

Qué decía el horóscopo de Libra en el día de ayer

Recuerde que no todo puede solucionarse con un cerrar y abrir de ojos. Avance con un paso medido en todo momento y vera que logrará sus propósitos.

  • Amor: Piense bien antes de iniciar una nueva relación, ya que debe ponerle fin a la actual. No se equivoque en la elección porque podría salir lastimado.
  • Riqueza: Evite generar cambios en su economía, ya que cuenta con la Luna en oposición. Esta energía, podría generarle algún inconveniente que no esperaba.
  • Bienestar: Jornada optima, para un encuentro romántico o una juntada con amigos. Al mediodía organice un almuerzo y reciba a la gente que más quiere en su casa.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis |

Por Renata Dossi
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