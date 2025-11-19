Horóscopo de Libra de hoy: miércoles 19 de noviembre de 2025

Haga lo posible para no dejarse llevar por los arrebatos y analizar meticulosamente cada situación antes de tomar cualquier decisión. Sea más paciente.

Fechas: 24 de Septiembre al 23 de Octubre

Qué le espera a Libra el miércoles 19 de noviembre

Amor: Antes de tomar una decisión de la que pueda arrepentirse, pregúntese que es lo que quiere su corazón. Deje de jugar con los sentimientos de su pareja.

Riqueza: Momento propicio para decidir sobre las cuestiones comerciales y hacer nuevos contactos laborales. Busque nuevos horizontes dentro del rubro que se maneja.

Bienestar: No se sienta triste, busque ayuda y un consejo en sus amigos, ellos sabrán escucharlo. Sepa que ya ha superado situaciones mucho peores en su vida.

Qué decía el horóscopo de Libra en el día de ayer

Comenzará el día deseando estar en soledad. No piense que algo funciona mal, sepa que se trata de una necesidad de reencontrarse con usted mismo.

Amor: Después de la discusión que tuvo con su pareja, recapacitará dándose cuenta que se quieren con locura. Procure abandonar el resentimiento que acumulo.

Riqueza: Comprenda que si administra mejor el dinero familiar, las discusiones y los problemas desaparecerán por completo. Piense bien cuando realice un movimientos.

Bienestar: Gracias a la armonía que ha alcanzado en estos días, podrá activar su lado más sensible y receptivo. En caso de tener un problema, escuche su voz interior.

