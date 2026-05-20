Horóscopo de Libra de hoy: miércoles 20 de mayo de 2026
Consultá las predicciones astrológicas del miércoles 20 de mayo en el trabajo, la salud y el dinero para los nacidos bajo Libra
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Probablemente sus propios temores lo amenazarán con disuadirlo. Hoy, será el momento para dejar de lado la prudencia y enfrentarse a ciertos riesgos.
Fechas: 24 de Septiembre al 23 de Octubre
Qué le espera a Libra el miércoles 20 de mayo
- Amor: Intente recuperar la dinámica en la pareja y renovar la forma de su estilo romántico. Pronto verá que la relación amorosa va a mejorar rápidamente.
- Riqueza: Tendrá noticias de un proyecto antiguo. Deberá evaluar si aun le conviene ejecutarlo, ya que podría surgir algún riego si no actúa de forma responsable.
- Bienestar: Destine esas horas que le restan del día para disfrutar de una salida junto a su familia. Sepa que un paseo al aire libre será el lugar ideal para desconectarse de todo.
Qué decía el horóscopo de Libra en el día de ayer
Si siente la necesidad a prestar ayuda a los demás, no se reprima y hágalo. Permítase dejar fluir su inspiración hospitalaria con la gente que lo necesita.
- Amor: Mantenga un diálogo pacifico con su enamorado. De esta forma, podrán aclarar y resolver viejos desentendimientos que hubo en la relación de pareja.
- Riqueza: Hágase un tiempo por en la tarde y contabilice las cuestiones económicas. Intente establecer prioridades en sus gastos y verá que su economía funcionará mejor.
- Bienestar: En caso de haber comenzado alguna actividad en estos días, seria bueno que no pretenda exigir a su físico más de lo que puede. Intente ejercitar de manera prudente.
Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.
Otras predicciones para hoy
Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis |