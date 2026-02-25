Horóscopo de Libra de hoy: miércoles 25 de febrero de 2026

Entienda que cualquier exceso lo podría llevar por mal camino del cual le costará volver. Procure vigilar su temperamento y escuche las opiniones de los demás.

Fechas: 24 de Septiembre al 23 de Octubre

Qué le espera a Libra el miércoles 25 de febrero

Amor: Serán días, donde sus relaciones afectivas se verán complicadas. Hoy no es el momento para enfrentar reclamos de su familia, espere tener una mejor oportunidad.

Riqueza: Evite desaprovechar esa posibilidad laboral que le brindaron antes de analizarla con más tiempo. Sepa que podría perderse una buena oportunidad profesional.

Bienestar: Si debe enfrentar alguna situación complicada donde haya discordia, trate de no perder el control de sus emociones. Evite desbordarse fácilmente.

Qué decía el horóscopo de Libra en el día de ayer

Controle esa tendencia que tiene a decir todo lo que siente, sin importarle lo que los demás piensan. Esto podría llegar a traerle más de una complicación.

Amor: Deje de obsesionarse por alcanzar el éxito profesional, ya que podría descuidar a su enamorado y hacer que su relación amorosa entre en crisis.

Riqueza: Si tiene tiempo libre, no lo desaproveche y determínese un tiempo para ordenar los papeles y esas cuentas pendientes que tiene hace meses.

Bienestar: Por un tiempo, evite las reuniones y los encuentros multitudinarios. Si bien su ánimo continuará en declive, recuerde cuidar su salud.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis |