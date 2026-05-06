Horóscopo de Libra de hoy: miércoles 6 de mayo de 2026

Será un momento optimo para que ponga en práctica todo lo que usted piensa y desea hace meses. Entienda que el tiempo pasa, procure no dejarse estar.

Fechas: 24 de Septiembre al 23 de Octubre

Qué le espera a Libra el miércoles 6 de mayo

Amor: Hoy su alma gemela se sentirá encantada con usted y sepa que no podrá liberarse de su magnetismo. Aproveche para proponerle eso que tanto desea.

Riqueza: Realice cuentas y comprométase solamente con lo que sabe que podrá cumplir. Si ve que no le alcanza el dinero no se endeude aun mas con ese electrodoméstico.

Bienestar: Evite desesperarse si las cosas no salen como esperaba, ya que lo los planes que trazó no funcionan tal como lo desea. Relájese y piense tranquilo.

Qué decía el horóscopo de Libra en el día de ayer

Será el momento justo para concentrarse en las obligaciones más urgentes y descartar los intereses superfluos. Sea más responsable en su vida.

Amor: Prepárese, ya que transitará excelentes momentos de felicidad con su alma gemela. El día será destinado al amor exclusivamente, no lo desperdicie.

Riqueza: Demuestre sin temor su conocimiento y capacidad frente a las exigencias que le demanda su puesto. Si existe una búsqueda interna en su empresa, postúlese.

Bienestar: Sepa que gracias a la actividad física que ha estado realizando, las tensiones que venia acumulando se irán liberando lentamente. No deje de ejercitarse.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis |