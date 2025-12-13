Horóscopo de Libra de hoy: sábado 13 de diciembre de 2025
Consultá las predicciones astrológicas del sábado 13 de diciembre en el trabajo, la salud y el dinero para los nacidos bajo Libra
Prepárese, ya que contará con la Luna en su signo y esas ideas que parecían sepultadas en el pasado volverán para ser incluidas en el presente que esta viviendo.
Fechas: 24 de Septiembre al 23 de Octubre
Qué le espera a Libra el sábado 13 de diciembre
Amor: Ya que comparte mucho mas tiempo con su enamorado, busque el momento justo para hablar profundamente de los temas que le preocupa, evite discutir.
Riqueza: Comprenda que no es un buen momento para iniciar ese acuerdo comercial que viene gestando hace meses, de lo contrario, podría sufrir un fracaso.
Bienestar: Si siente que en este ultimo tiempo las cosas no salen como usted esperaba, revea la gente que lo rodea. Evite que las personas negativas le resten su energía.
Qué decía el horóscopo de Libra en el día de ayer
Tendrá con la Luna en su signo, le convendrá aprovechar este transito para lograr los objetivos que tiene en mente hace tiempo y nunca pudo lograrlos.
Amor: Si hace días que no tiene noticias de ese amigo o familiar, no dude en llamarlo. Organice un almuerzo en su casa e invítelo para disfrutar de una buena comida.
Riqueza: Durante esta jornada, ponga los asuntos en claro. Procure organizar todos los papeles y no se olvide de tener al día los temas legales y financieros.
Bienestar: En este día, será una jornada donde despertará con una dosis extra de energía, la cual lo ayudará a realizar rápidamente todas sus obligaciones.
