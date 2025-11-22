Horóscopo de Libra de hoy: sábado 22 de noviembre de 2025

Aunque no quiera admitirlo, usted es una persona con buenos sentimientos. Sepa que hoy deberá expresarlos sin tener miedo de que se aprovechen de su buena fe.

Fechas: 24 de Septiembre al 23 de Octubre

Qué le espera a Libra el sábado 22 de noviembre

Amor: Restablecerá contacto con una persona que quiere. No desaproveche la ocasión y aclaren todos los malentendidos que existen entre ambas partes.

Bienestar: Atravesará una jornada donde se sentirá muy irritable y con ganas de detonar. Sepa que en esos momentos, no hay nada mejor que refugiarse en la lectura.

Qué decía el horóscopo de Libra en el día de ayer

Aproveche que sus poderes perceptivos estarán muy afinados. Utilícelos para ayudar a alguien que atraviesa un mal momento y necesita de ayuda.

Amor: Este preparado, ya que podrían producirse nuevos cambios en el terreno amoroso que serán beneficiosos para la pareja. Afróntelos con paciencia.

Riqueza: Sepa que debe leer detenidamente ese contrato que debe firmar, de lo contrario, podría salir perjudicado sin entender el motivo. No sea arrebatado.

Bienestar: Durante las mañanas, intente ejercitar yoga o una buena caminata. Sepa que serán buenas opciones para sentirse plenamente durante la jornada.

