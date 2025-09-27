Horóscopo de Libra de hoy: sábado 27 de septiembre de 2025
Consultá las predicciones astrológicas del sábado 27 de septiembre en el trabajo, la salud y el dinero para los nacidos bajo Libra
- 1 minuto de lectura'
Durante esta jornada, se sentirá un poco confundido. No sabrá como manejar una situación en la que tendrá que elegir entre dos caminos diferentes.
Fechas: 24 de Septiembre al 23 de Octubre
Qué le espera a Libra el sábado 27 de septiembre
Amor: Se acerca una crisis con su alma gemela. Retornarán viejos resentimientos que ninguno de los dos ha conseguido superar con el transcurso del tiempo.
Riqueza: Jornada oportuna para poner en marcha los planes ambiciosos que tiene hace muchísimo tiempo. No tenga miedo, ya que tendrá todo a su favor.
Bienestar: Lo mejor será que se tome con paciencia las responsabilidades y trate de descansar lo necesario, de lo contrario, no terminará la semana con buen animo.
Qué decía el horóscopo de Libra en el día de ayer
Anímese y comience a interpretar los mensajes de sus propios sueños. Sepa que esto lo ayudará a conocerse mejor y a que sintonice con su inconsciente
Amor: Demuestre su amor con sinceridad y ternura. Trate de guiarse por sus sentimientos y verá que las relaciones afectivas irán mejorando de poco en el tiempo.
Riqueza: Este preparado, ya que existe peligro de endeudamiento. Pague hoy mismo todas las cuentas e impuestos de su hogar que tiene atrasados hace meses.
Bienestar: Si se siente psicológicamente saturado, opte por las flores de Bach y la aromaterapia. Sepa que en estas terapias encontrará la ayuda que busca.
