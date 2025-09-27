LA NACION

Horóscopo de Libra de hoy: sábado 27 de septiembre de 2025

Consultá las predicciones astrológicas del sábado 27 de septiembre en el trabajo, la salud y el dinero para los nacidos bajo Libra

Durante esta jornada, se sentirá un poco confundido. No sabrá como manejar una situación en la que tendrá que elegir entre dos caminos diferentes.

Fechas: 24 de Septiembre al 23 de Octubre

Qué le espera a Libra el sábado 27 de septiembre

Amor: Se acerca una crisis con su alma gemela. Retornarán viejos resentimientos que ninguno de los dos ha conseguido superar con el transcurso del tiempo.

Riqueza: Jornada oportuna para poner en marcha los planes ambiciosos que tiene hace muchísimo tiempo. No tenga miedo, ya que tendrá todo a su favor.

Bienestar: Lo mejor será que se tome con paciencia las responsabilidades y trate de descansar lo necesario, de lo contrario, no terminará la semana con buen animo.

Qué decía el horóscopo de Libra en el día de ayer

Anímese y comience a interpretar los mensajes de sus propios sueños. Sepa que esto lo ayudará a conocerse mejor y a que sintonice con su inconsciente

Amor: Demuestre su amor con sinceridad y ternura. Trate de guiarse por sus sentimientos y verá que las relaciones afectivas irán mejorando de poco en el tiempo.

Riqueza: Este preparado, ya que existe peligro de endeudamiento. Pague hoy mismo todas las cuentas e impuestos de su hogar que tiene atrasados hace meses.

Bienestar: Si se siente psicológicamente saturado, opte por las flores de Bach y la aromaterapia. Sepa que en estas terapias encontrará la ayuda que busca.

Otras predicciones para hoy

