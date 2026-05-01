Horóscopo de Libra de hoy: viernes 1 de mayo de 2026

Deje de ser tan obstinado en la vida. Intente ver más allá de lo que su manía le permite, ya que pronto se dará cuenta de que estaba equivocado.

Fechas: 24 de Septiembre al 23 de Octubre

Qué le espera a Libra el viernes 1 de mayo

Amor: Sea prudente y tenga más cuidado cuando decide. Prepárese, ya que hoy el rencor no lo dejará actuar equilibradamente en la toma de una decisión amorosa.

Riqueza: No se demore y avance en esos proyectos laborales pendiente. Evite detenerse, ya que tiene todas las herramientas para poner en funcionamiento sus propósitos.

Bienestar: Contrólese, ya que hoy podría sentirse mucho más sensible de lo habitual. Intente salir del temprano del trabajo y disfrute de una caminata al aire libre.

Qué decía el horóscopo de Libra en el día de ayer

Intente madurar y evite prestar atención a los juicios ajenos, decida por si mismo. Si sigue retrasando demasiado sus planes, no podrá llevarlos a cabo.

Amor: Su corazón se sentirá revitalizado, gracias a esa persona tan especial que conoció. Aproveche y abra su corazón que se sentirá plenamente feliz.

Riqueza: Momento para arriesgarse. Comprenda que si se sigue limitando por miedo a perder, nunca en su vida podrá consolidar y generar nuevos ingresos.

Bienestar: En caso de haber comenzado el gimnasio, trate de no exigirse demasiado en las actividades deportivas, de lo contrario, podría surgir algún desgarro.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis |