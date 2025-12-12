Horóscopo de Libra de hoy: viernes 12 de diciembre de 2025

Tendrá con la Luna en su signo, le convendrá aprovechar este transito para lograr los objetivos que tiene en mente hace tiempo y nunca pudo lograrlos.

Fechas: 24 de Septiembre al 23 de Octubre

Qué le espera a Libra el viernes 12 de diciembre

Amor: Si hace días que no tiene noticias de ese amigo o familiar, no dude en llamarlo. Organice un almuerzo en su casa e invítelo para disfrutar de una buena comida.

Riqueza: Durante esta jornada, ponga los asuntos en claro. Procure organizar todos los papeles y no se olvide de tener al día los temas legales y financieros.

Bienestar: En este día, será una jornada donde despertará con una dosis extra de energía, la cual lo ayudará a realizar rápidamente todas sus obligaciones.

Qué decía el horóscopo de Libra en el día de ayer

Sepa que de ahora en más, su futuro solo dependerá de usted solo. Entienda que ya está capacitado para tomar sus propias decisiones y realizar los planes deseados.

Amor: Deje de ser tan hosco y austero en su vida amorosa. Prepare una rica cena o pida un delivery de la comida que más le gusta a su pareja.

Riqueza: Evite ser una persona morosa, intente saldar sin falta sus deudas. Solucione sin demora todos los tramites pendientes que tiene hace semanas atrás.

Bienestar: Entienda que el yoga, lo beneficiará a mantener su alma equilibrada. Busque por web e inscríbase cuanto antes para ejercitarla de manera on line.

