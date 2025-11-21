Horóscopo de Libra de hoy: viernes 21 de noviembre de 2025

Aproveche que sus poderes perceptivos estarán muy afinados. Utilícelos para ayudar a alguien que atraviesa un mal momento y necesita de ayuda.

Fechas: 24 de Septiembre al 23 de Octubre

Qué le espera a Libra el viernes 21 de noviembre

Amor: Este preparado, ya que podrían producirse nuevos cambios en el terreno amoroso que serán beneficiosos para la pareja. Afróntelos con paciencia.

Riqueza: Sepa que debe leer detenidamente ese contrato que debe firmar, de lo contrario, podría salir perjudicado sin entender el motivo. No sea arrebatado.

Bienestar: Durante las mañanas, intente ejercitar yoga o una buena caminata. Sepa que serán buenas opciones para sentirse plenamente durante la jornada.

Qué decía el horóscopo de Libra en el día de ayer

Después de tantos inconvenientes, al fin encontrará el equilibrio. Podrá pisar el suelo firme y estará en condiciones de resolver todos los temas importantes.

Amor: Teniendo una buena comunicación, le permitirá mejorar su intimidad amorosa. Intente ver lo que realmente necesita su pareja y que es lo que puede darle usted.

Riqueza: Procure no desperdiciar las energías en ese negocio que pretende montar sin medir las consecuencias, ya que luego se arrepentirá y podrá perder dinero.

Bienestar: Aproveche el día, ya que se sentirá en plena forma tanto mental como físicamente. Sepa que haga lo que haga todo saldrá como usted lo esperaba.

