Horóscopo de Libra de hoy: viernes 24 de abril de 2026
Consultá las predicciones astrológicas del viernes 24 de abril en el trabajo, la salud y el dinero para los nacidos bajo Libra
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En ciertas situaciones, sepa que no es necesario apresurarse más de normal para lograr los resultados que anhela. Aprenda que todo lleva su tiempo.
Fechas: 24 de Septiembre al 23 de Octubre
Qué le espera a Libra el viernes 24 de abril
- Amor: Por más que su agenda esta completa y eso no le permita prestarle la debida atención a su pareja, bríndese aunque sea un tiempo pequeño para el amor.
- Riqueza: Procure relajarse si tiene que rendir algún examen o asistir a una entrevista. En este día, cuenta con todo a su favor para triunfar en lo que quiera.
- Bienestar: Debería retomar o comenzar una actividad corporal que fortalezca sus huesos. No se olvide de realizar una consulta con su traumatólogo de confianza.
Qué decía el horóscopo de Libra en el día de ayer
Haga lo posible para ponerle un poco de orden a su vida diaria, de lo contrario, perderá tiempo y no podrá resolver los problemas que se presenten.
- Amor: Aunque su relación amorosa se vea afectada por situaciones externas, trabaje junto a su alma gemela para que no influyan negativamente en su pareja.
- Riqueza: Evite aterrorizarse, si su economía no esta en buenas condiciones. Espere a la semana que viene para resolver esas cuentas pendientes que tiene.
- Bienestar: Consiéntase un respiro frente a los problemas y las obligaciones que lo sofocan. Libérese de las tensiones, de lo contrario, estará propenso a sufrir neuralgias.
Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.
Otras predicciones para hoy
Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis |
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