Horóscopo de Libra de hoy: viernes 27 de febrero de 2026

Deje de exponer tanto su vida privada a los demás, ya que las decisiones deberá tomarla usted mismo. Hoy su inseguridad le afectará en todos los planos.

Fechas: 24 de Septiembre al 23 de Octubre

Qué le espera a Libra el viernes 27 de febrero

Amor: Jornada propicia para pedir perdón a su alma gemela. Entienda que su frialdad y su orgulloso le hacen daño a la pareja. Procure cambiar de actitud.

Riqueza: En este día, recibirá una noticia alarmante en relación a un dinero que debía cobrar y que no lo tendrá. Sea paciente, su amigo solo se demorará unos días.

Bienestar: Oiga las señales que le da el cuerpo, empiece a cuidar la salud. Relaje su nerviosismo, riéndose más y agradeciendo lo que la vida le ha dado.

Qué decía el horóscopo de Libra en el día de ayer

Hoy descubrirá una cantidad de recursos inimaginables que lo ayudarán a concretar sus ambiciones. Prepárese, ya que su proyecto comienza a tener forma.

Amor: Anime a su pareja si encuentra deprimida a causa de la situación que esta transitando a nivel profesional. Evite obligarla para que cambie de actitud.

Riqueza: Deshágase de esas actividades que no le aportan ningún beneficio económico y solo le provocan dolor de cabeza. Intente invertir en proyectos rentables.

Bienestar: Deje de poner excusas, si tienes ganas de cambiar su silueta. Opte por una dieta equilibrada y tome alguna clase de gimnasia de forma virtual.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis |