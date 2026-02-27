LA NACION

Horóscopo de Libra de hoy: viernes 27 de febrero de 2026

Consultá las predicciones astrológicas del viernes 27 de febrero en el trabajo, la salud y el dinero para los nacidos bajo Libra

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACIONRenata Dossi
Horóscopo de Libra de hoy: viernes 27 de febrero de 2026
Horóscopo de Libra de hoy: viernes 27 de febrero de 2026

Deje de exponer tanto su vida privada a los demás, ya que las decisiones deberá tomarla usted mismo. Hoy su inseguridad le afectará en todos los planos.

Fechas: 24 de Septiembre al 23 de Octubre

Qué le espera a Libra el viernes 27 de febrero

Amor: Jornada propicia para pedir perdón a su alma gemela. Entienda que su frialdad y su orgulloso le hacen daño a la pareja. Procure cambiar de actitud.

Riqueza: En este día, recibirá una noticia alarmante en relación a un dinero que debía cobrar y que no lo tendrá. Sea paciente, su amigo solo se demorará unos días.

Bienestar: Oiga las señales que le da el cuerpo, empiece a cuidar la salud. Relaje su nerviosismo, riéndose más y agradeciendo lo que la vida le ha dado.

Qué decía el horóscopo de Libra en el día de ayer

Hoy descubrirá una cantidad de recursos inimaginables que lo ayudarán a concretar sus ambiciones. Prepárese, ya que su proyecto comienza a tener forma.

Amor: Anime a su pareja si encuentra deprimida a causa de la situación que esta transitando a nivel profesional. Evite obligarla para que cambie de actitud.

Riqueza: Deshágase de esas actividades que no le aportan ningún beneficio económico y solo le provocan dolor de cabeza. Intente invertir en proyectos rentables.

Bienestar: Deje de poner excusas, si tienes ganas de cambiar su silueta. Opte por una dieta equilibrada y tome alguna clase de gimnasia de forma virtual.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis |

Por Renata Dossi
Más leídas de Horóscopo
  1. Las predicciones para la semana del 23 de febrero al 1° de marzo
    1

    Horóscopo: las predicciones de Jimena La Torre para la semana del 23 de febrero al 1° de marzo

  2. Los mejores días para cortarse el pelo en marzo
    2

    Los mejores días para cortarse el pelo en marzo en la Argentina, según el calendario lunar 2026

  3. El horóscopo chino para la semana del 23 de febrero al 1° de marzo
    3

    Horóscopo chino: las predicciones para la semana del 23 de febrero al 1° de marzo

  4. Así impacta Mercurio en Piscis este fin de semana
    4

    Horóscopo: ¿qué dice tu ascendente para hoy y el fin de semana del 27 de febrero?