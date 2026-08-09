Horóscopo de Libra domingo 9 de agosto: aprendé a soltar y fluir

En este domingo 9 de agosto, las predicciones para Libra indican que es fundamental que bajes el ritmo y aceptes que no todo sucede al ritmo que deseás. Según las recomendaciones astrológicas de tu horóscopo, este es un día para trabajar tu bienestar físico, permitiéndote descansar frente a la melancolía que puede surgir. En el terreno del amor, dejá de presionar a tu pareja y mantené tus problemas profesionales fuera de casa para cuidar el vínculo. Afortunadamente, en lo que respecta al dinero, se vislumbra un alivio concreto tras una etapa de sacrificio, lo cual te dará la seguridad necesaria para cerrar nuevos acuerdos. Aprovechá este ciclo del zodiaco para soltar el control excesivo y permitir que las cosas fluyan a su propio ritmo.

Haga todo lo que este a su alcance para controlar un poco la impaciencia. A veces la realidad no siempre se ajusta a sus deseos y usted tendrá que aceptarlo.

Fechas: 24 de Septiembre al 23 de Octubre

Qué le espera a Libra el domingo 9 de agosto

Amor: Deje de forzar a su pareja a tomar definiciones apresuradas, respete sus tiempos. No la involucre en los problemas profesionales que usted tiene.

Riqueza: Después de tanto sacrificio logrará revertir un conflicto que hace tiempo frenaba su crecimiento económico. Aproveche este período para firmar acuerdos.

Bienestar: Comenzará el día donde melancolía lo invadirá por completo y se sentirá sin fuerzas. Trate de descansar un poco más y de apoco las cosas mejorarán.

Qué decía el horóscopo de Libra en el día de ayer

Momento para dejarse de inhibirse frente a los demás por miedo al desprecio. Haga lo posible para enseñarle al mundo lo que es capaz de hacer y siente.

Amor: Piense un poco más en sus intereses, procure dosificar su amor por los demás para luego no sufrir. Fíjese bien a quien le abre su corazón y que le brinda.

Riqueza: En este día, lo más probable que la comunicación con los demás sea casi imposible. Dedique más atención al modo de expresar sus ideas y verá que se relacionará mejor.

Bienestar: Aunque usted lo no acepte, hace meses que esta bastante estresado. Anímese y tome clases de canto por la web, ahí encontrará el camino para soltar sus tensiones.

Otras predicciones para hoy

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis |