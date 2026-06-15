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Horóscopo de Libra hoy lunes 15 de junio: nuevas metas y amor

Los nacidos bajo el signo de Libra deben "replantear objetivos" y apostar a la espontaneidad social, según las últimas predicciones astrológicas

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LA NACIONRenata Dossi
Horóscopo de Libra hoy lunes 15 de junio: nuevas metas y amor
Horóscopo de Libra hoy lunes 15 de junio: nuevas metas y amor

En este lunes 15 de junio, las predicciones y recomendaciones astrológicas para Libra indican que es un momento ideal para soltar la impaciencia y confiar en tu instinto. Según el horóscopo del zodiaco, si te permitís flexibilizar tus métodos actuales, descubrirás que el éxito en tus negocios llega cuando cambiás de dirección; además, la armonía que cultivaste te permitirá conectar con tu costado más sensible, mientras que en el terreno afectivo, la clave será salir y compartir momentos con amigos, donde podrías llevarte una grata sorpresa sentimental.

Intente no cometer ningún error a causa de su impaciencia. Ante que nada relájese y podrá conseguir lo que se proponga sin ningún problema.

Fechas: 24 de Septiembre al 23 de Octubre

Qué le espera a Libra el lunes 15 de junio

  • Amor: Si aun se encuentra soletero, no dude y salga en compañía de sus amigos en esta noche. Prepárese, ya que podrá encontrar el amor en el lugar menos esperado.
  • Riqueza: Seria bueno que flexibilice el método en sus negocios y se replantee nuevas metas. Cambie de dirección y pronto recogerá las satisfacciones de su trabajo.
  • Bienestar: Gracias a la armonía que ha alcanzado en estos días, podrá activar su lado más sensible y receptivo que tiene guardado en el interior de su alma.

Qué decía el horóscopo de Libra en el día de ayer

Si siente la necesidad a prestar ayuda a los demás, no se reprima y hágalo. Permítase dejar fluir su inspiración hospitalaria con la gente que lo necesita.

  • Amor: Mantenga un diálogo pacifico con su enamorado. De esta forma, podrán aclarar y resolver viejos desentendimientos que hubo en la relación de pareja.
  • Riqueza: Hágase un tiempo por en la tarde y contabilice las cuestiones económicas. Intente establecer prioridades en sus gastos y verá que su economía funcionará mejor.
  • Bienestar: En caso de haber comenzado el gimnasio en estos días, seria bueno que no pretenda exigir a su físico más de lo que puede. Intente ejercitar de manera prudente.

Otras predicciones para hoy

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis |

Por Renata Dossi
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