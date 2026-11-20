En este viernes 20 de noviembre, los nacidos bajo el signo de Libra se encontrarán con un ritmo de vida inusualmente pausado que les exigirá paciencia. Según las predicciones y recomendaciones astrológicas de esta jornada en el zodíaco, es vital que aprendas a canalizar tu mal humor para no afectar tu bienestar y tus relaciones más cercanas. En el terreno del amor, te verás en la necesidad de establecer límites precisos con tu pareja para evitar roces innecesarios. Paralelamente, en cuanto al dinero, tu capacidad de respuesta ante un tema económico pendiente será determinante para cuidar tus recursos. Recordá que este horóscopo te invita a tomarte todo con calma y evitar la desesperación frente a la lentitud del día, enfocándote siempre en el equilibrio emocional.

Trate de no inquietarse en este día, ya que todo se desarrollará a un ritmo increíblemente lento. Por más que lo apure, no podrá modificarlo.

Fechas: 24 de Septiembre al 23 de Octubre

Qué le espera a Libra el viernes 20 de noviembre

Amor: Procure poner limites precisos en la relación de pareja. Las criticas de su alma gemela le resultaran intolerables y podrían terminar discutiendo.

Riqueza: Surgirá un tema económico que necesitará de su rápida respuesta, evite dilatarlo. Intente cuidar todos los recursos materiales e intelectuales.

Bienestar: Su mal humor hará que todo su entorno cercano se aleje y ya no comparta sus vivencias y emociones. Contrólelo o en poco tiempo se quedará solo.

Qué decía el horóscopo de Libra en el día de ayer

Aprenda que nunca hay que olvidarse del pasado, solo hay que tomar distancia de aquellas situaciones o momentos que le quitan el buen animo a uno.

Amor: Si tiene pensado salir con sus amigos, prepárese ya que necesitará negociar con su alma gemela la elección de las salidas para el fin de semana.

Riqueza: Piense y busque nuevas opciones para realizar los emprendimientos que fueron postergados hace tiempo. Si es necesario, asóciese a ese amigo que tiene.

Bienestar: Por la tarde junto a su pareja deberían planificar un encuentro al aire libre, así podrá renovar las energías negativas que acumularon hace días.

Otras predicciones para hoy

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis |