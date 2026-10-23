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LA NACION

Horóscopo de Libra hoy viernes 23 de octubre: potencia tu creatividad

Las predicciones astrológicas para los nacidos bajo el signo de Libra indican "priorizar la constancia y renovar tu entorno", cuidando siempre tu bienestar

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LA NACIONRenata Dossi
Horóscopo de Libra hoy viernes 23 de octubre: potencia tu creatividad
Horóscopo de Libra hoy viernes 23 de octubre: potencia tu creatividad

En este viernes 23 de octubre, las predicciones y recomendaciones astrológicas para Libra te invitan a dejar de lado la inseguridad y apostar por la perseverancia. Para alcanzar el bienestar integral, es fundamental que en el plano del amor te muestres más estable, evitando fluctuaciones innecesarias que desgastan a tu pareja. En cuanto a tu situación de riqueza y desarrollo profesional, tu capacidad creativa está en un gran momento, así que aprovechá para innovar. Finalmente, este horóscopo te sugiere que, al caer la noche, rompas con la rutina habitual y disfrutes de una salida social con tus seres queridos, un consejo clave dentro del zodiaco para recargar tus energías.

No le tema al esfuerzo y sea más persistente cuando quiere algo. Tenga presente que los logros suelen tardar y requieren de constancia en el tiempo.

Fechas: 24 de Septiembre al 23 de Octubre

Qué le espera a Libra el viernes 23 de octubre

  • Amor: Si se muestra inconstante e insatisfecho en sus sentimientos, podría hacer que la relación fluctúe y decaiga. Sea más preciso con los afectos.
  • Riqueza: Después de tantos problemas, podrá afilar su ingenio laboral al tomar contacto con nuevas experiencias creativas. Intente explotar al máximo su capacidad creativa.
  • Bienestar: En la noche, trate de romper con la rutina diaria. Propóngase realizar una salida nocturna rodeado con las personas que tanto quiere y se divierte.

Qué decía el horóscopo de Libra en el día de ayer

Si actúa con prisa y pone en practica sus idea, por más disparatadas que parezcan, en esta jornada logrará todo lo que se proponga sin tanto esfuerzo.

  • Amor: Comience a valorar un poco más a su alma gemela. Momento para que analice sus sentimientos y abandone los arrebatos negativos que últimamente esta teniendo.
  • Riqueza: En este jornada, existen amplias probabilidades de ganar en los juegos de azar por la web. Aunque no este acostumbrado al juego, déjese guiar por su intuición.
  • Bienestar: Modere la ingesta de las carnes y los dulces. No retrase por más tiempo un cambio en su alimentación, sino puede solo busque ayuda en un nutricionista.

Otras predicciones para hoy

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis |

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