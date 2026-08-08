Horóscopo de Libra sábado 8 de agosto: vencer miedos y priorizar

Durante este sábado 8 de agosto, el zodiaco te invita a dejar de lado la inhibición y el temor al rechazo para que puedas mostrarle al mundo tu verdadero potencial. Según las predicciones y recomendaciones astrológicas para Libra, es un día clave para cuidar tu bienestar físico y mental; si sentís que el estrés te domina, buscá actividades creativas como el canto para liberar tensiones. En el plano del amor, recordá que es fundamental dosificar tu entrega y elegir bien a quién le das tu confianza para evitar sufrimientos innecesarios. Respecto al dinero y la comunicación, tratá de ser más paciente con tu entorno, ya que una expresión clara de tus ideas será la llave para destrabar cualquier conflicto y mejorar tus relaciones.

Momento para dejarse de inhibirse frente a los demás por miedo al desprecio. Haga lo posible para enseñarle al mundo lo que es capaz de hacer y siente.

Fechas: 24 de Septiembre al 23 de Octubre

Qué le espera a Libra el sábado 8 de agosto

Amor: Piense un poco más en sus intereses, procure dosificar su amor por los demás para luego no sufrir. Fíjese bien a quien le abre su corazón y que le brinda.

Riqueza: En este día, lo más probable que la comunicación con los demás sea casi imposible. Dedique más atención al modo de expresar sus ideas y verá que se relacionará mejor.

Bienestar: Aunque usted lo no acepte, hace meses que esta bastante estresado. Anímese y tome clases de canto por la web, ahí encontrará el camino para soltar sus tensiones.

Qué decía el horóscopo de Libra en el día de ayer

Sepa que gracias a la fe que tiene en su vida podrá emprender cualquier camino o proyecto que tanto anhela. Anímese, ya que pronto alcanzará la meta.

Amor: No se someta a las agresiones gratuitas de su pareja. Responda con firmeza y se sentirá mucho mejor. Intente exteriorizar lo que verdaderamente siente.

Riqueza: Trate de ser más medido con los gastos, si no puede con su genio evite las compras por internet. De lo contario, tendrá inconvenientes con el banco.

Bienestar: Intente no abusar de su capacidad de trabajo, las tensiones y la falta de descanso podría perjudicar su salud. Aunque trabaje desde su casa, cumpla con su horario.

Otras predicciones para hoy

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis |