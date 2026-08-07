Horóscopo de Libra viernes 7 de agosto: afirmá tu postura y ahorrá

En este viernes 7 de agosto, las predicciones y recomendaciones astrológicas para los nacidos bajo el signo de Libra te invitan a tomar las riendas de tu día con seguridad. Es fundamental que en el plano del amor no aceptes malos tratos; expresá con firmeza lo que sentís para fortalecer tu vínculo. En cuanto a tu dinero y riqueza, evitá las compras compulsivas por internet para no tener sorpresas desagradables con el banco. Finalmente, recordá que tu salud y bienestar dependen de un buen descanso: aunque trabajes desde casa, respetá tus horarios para no agotar tu capacidad productiva y cerrar este ciclo del horóscopo del zodiaco con energía renovada.

Sepa que gracias a la fe que tiene en su vida podrá emprender cualquier camino o proyecto que tanto anhela. Anímese, ya que pronto alcanzará la meta.

Fechas: 24 de Septiembre al 23 de Octubre

Qué le espera a Libra el viernes 7 de agosto

Amor: No se someta a las agresiones gratuitas de su pareja. Responda con firmeza y se sentirá mucho mejor. Intente exteriorizar lo que verdaderamente siente.

Riqueza: Trate de ser más medido con los gastos, si no puede con su genio evite las compras por internet. De lo contario, tendrá inconvenientes con el banco.

Bienestar: Intente no abusar de su capacidad de trabajo, las tensiones y la falta de descanso podría perjudicar su salud. Aunque trabaje desde su casa, cumpla con su horario.

Qué decía el horóscopo de Libra en el día de ayer

Prepárese ya que pasará por un tiempo de buena suerte. Sepa aprovecharlo y obtendrá mucha alegría para compartir con los que lo rodea.

Amor: Aunque se sienta solo en el amor, procure reflexionar en su soltería. Comprenda que esta transitando un momento de introspección que lo ayudará internamente.

Riqueza: Sepa que los negocios y finanzas se verán favorecidos por el alto nivel de intuición que posee. Intente aplicarla en cada uno de los proyectos que tiene.

Bienestar: Entienda que los años no vienen solos y muchas veces tenemos que tomar los recaudos necesarios. Procure darle los cuidados indispensables a la salud.

Otras predicciones para hoy

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis |